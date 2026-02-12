Ucraineanul Vladylsav Heraskevich, de la skeleton, a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă pentru „refuzul de a respecta” directivele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) privind exprimarea sportivilor, în ceea ce priveşte insistenţa sa de a purta în timpul competiţiei o cască cu imagini ale atleţilor ucişi în timpul războiului din Ucraina.

Preşedinta CIO, Kirsty Coventry, s-a întâlnit cu Heraskevich joi dimineaţă, în încercarea de a depăşi impasul, dar ucraineanul şi-a menţinut poziţia, ceea ce a dus la descalificare.

„După ce i s-a acordat o ultimă oportunitate, pilotul de skeleton Vladilsav Heraskevich din Ucraina nu va putea să înceapă cursa de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina 2026 în această dimineaţă. Decizia a venit ca urmare a refuzului său de a respecta Orientările CIO privind exprimarea sportivilor. Aceasta a fost luată de juriul Federaţiei Internaţionale de Bob şi Skeleton (IBSF) pe baza faptului că această cască pe care intenţiona să o poarte nu era conformă cu regulile”, a precizat CIO, într-un comunicat.

„Prin urmare, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a decis cu regret să îi retragă acreditarea pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina din 2026”, a menţionat forul olimpic.

Heraskevich a declarat pentru CNN Sports că intenţionează să conteste decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).Antrenorul de skeleton al Letoniei, Ivo Steinbergs, a declarat pentru Reuters că a fost trimisă o plângere către Federaţia Internaţională de Bobsleigh şi Skeleton (IBSF), solicitând reintegrarea lui Heraskevich.

Decizia de descalificare a lui Heraskevich vine după ce acesta i-a spus marţi Amandei Davies de la CNN Sports că va sfida CIO şi va purta casca în competiţie: „Am purtat această cască acum două zile, ieri, astăzi. O voi purta mâine şi o voi purta în ziua cursei. Aceşti oameni şi-au sacrificat viaţa şi datorită acestui fapt, pot fi aici astăzi. Pot fi la Jocurile Olimpice şi nu-i voi trăda”.Miercuri, purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, a declarat într-o conferinţă de presă că îşi doreşte ca Heraskievch să concureze şi „să aibă momentul său, este foarte, foarte important”, dar a insistat că această cască sa nu poate fi purtată în competiţie.„L-am încurajat să-şi exprime nemulţumirea. Îi înţelegem nemulţumirea. Ne dorim în mod expres ca el să facă asta, dar, în cele din urmă, permiteţi-mi să fiu clar: nu mesajul contează, ci locul”, a adăugat Adams.

Heraskevich a fost în fruntea clasamentului după a cincea sesiune de antrenament la skeleton miercuri, înainte de a renunţa la a şasea şi ultima sesiune de antrenament.

„Un moment de ruşine” pentru CIO

Descalificarea sportivului ucrainean Vladislav Heraskevich pentru purtarea unei căşti în onoarea colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseşti este o „ruşine” pentru Comitetul Olimpic Internaţional, a declarat, joi, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha.

„CIO nu numai că l-a descalificat pe atletul ucrainean, dar şi-a descalificat propria reputaţie. Generaţiile viitoare îşi vor aminti de acest moment ca de un moment ruşinos”, a declarat Andrii Sîbiha, pe reţelele de socializare.

„El pur şi simplu a vrut să-şi comemoreze colegii sportivi ucişi în război. Nu este nimic în neregulă cu asta, conform niciunei reguli sau etici. CIO l-a intimidat, l-a lipsit de respect şi chiar i-a predat sportivului nostru şi altor ucraineni despre cum ar trebui să tacă în legătură cu „unul dintre cele 130 de conflicte din lume”. De asemenea, CIO a eşuat sistematic în a-l confrunta pe cel mai mare abuzator al sporturilor internaţionale şi al Cartei Olimpice - Rusia. O ţară care a început trei invazii în timpul Armistiţiului Olimpic din ultimele trei decenii, a implementat cel mai mare program de dopaj finanţat de stat, a ucis 650 de sportivi şi antrenori ucraineni şi a avariat 800 de instalaţii sportive din Ucraina. Aceştia sunt ruşii care trebuie interzişi, nu comemorarea victimelor lor. Niciunul dintre ei nu este „neutru”. Dacă Crezul Olimpic spune că „cel mai important lucru la Jocurile Olimpice nu este să câştigi, ci să participi”, atunci CUO l-a trădat complet împiedicându-l să participe şi a trădat 650 de sportivi şi antrenori ucraineni ucişi de Rusia. Suntem mândri să-l avem pe Vladislav, care nu i-a trădat. Îţi mulţumim pentru principiile şi curajul tău”, a afirmat ministrul..

„A fost descalificat”, a declarat un purtător de cuvânt al Comitetului Olimpic Ucrainean, chiar înainte de începerea probelor de skeleton.

„Vladislav nu a luat startul, dar nu a fost singur - a avut toată Ucraina alături de el şi va fi mereu alături. Pentru că atunci când un sportiv apără adevărul, onoarea şi memoria, aceasta este deja o victorie. O victorie pentru Vladislav. O victorie pentru întreaga ţară”, a subliniat Comitetul Olimpic Ucrainean într-un comunicat.

CIO, care marţi i-a oferit lui Vladislav Heraskevich opţiunea de a purta o banderolă neagră în loc de cască, a confirmat că nu i s-a permis să participe la probe „pentru că a refuzat să accepte regulile CIO privind exprimarea sportivilor”.

În calitate de purtător de drapel al delegaţiei ucrainene la ceremonia de deschidere, Heraskevich a reprezentat o adevărată speranţă de medalie pentru ţara sa: el terminase pe locul patru la ultimele Campionate Mondiale de anul trecut.