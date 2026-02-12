Totuși, sportivul nu va avea voie să concureze, informează EFE.

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a anunţat această decizie după ce preşedinta sa, Kirsty Coventry, a solicitat Comisiei Disciplinare a organismului olimpic să reconsidere, „cu titlu excepţional", retragerea acreditării lui Gheraskevici, menţinând în acelaşi timp excluderea sa de la probele oficiale.

Vladislav Gheraskevici, care ar fi trebuit să concureze în probele de skeleton la JO 2026, fusese descalificat după ce a anunţat că nu doreşte să renunţe la casca dedicată memoriei mai multor compatrioţi ucişi în conflictul din ţara sa.

Gheraskevici a refuzat să înlocuiască casca de comemorare

Comitetul Internaţional Olimpic propusese ca ucraineanul să poarte o banderolă neagră în locul căştii respective, întrucât o asemenea cască ar „contraveni" articolului 50 al Cartei olimpice, care îndeamnă la evitarea „oricăror tipuri de interferenţe, politice sau religioase, pentru ca toţi sportivii să se poată concentra pe performanţa lor", conform purtătorului de cuvânt al CIO, Mark Adams.

Gheraskevici a refuzat însă propunerea CIO, iar organismul olimpic a confirmat joi că sportivului nu i s-a permis să participe la probe „pentru că a refuzat să accepte regulile CIO privind exprimarea sportivilor".

„Nimeni, nimeni, cel mai puţin eu, nu este în dezacord cu mesajul. Mesajul este un mesaj puternic. Este un mesaj de comemorare. Nu este vorba despre mesaj. Este vorba pur şi simplu despre reguli şi regulamente. Trebuie să fim capabili să menţinem un mediu sigur pentru toată lumea. Şi, din păcate, asta înseamnă că mesajele nu sunt permise", a declarat preşedinta CIO după conversaţia sa cu sportivul ucrainean.

Vladislav Gheraskevici a participat la antrenamentul de luni purtând o cască gri cu imaginile serigrafiate ale mai multor compatrioţi ai săi care au murit în război, iniţiativa sa fiind lăudată de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Casca sa afişează portretele sportivilor noştri care au fost ucişi în Rusia. Patinatorul artistic Dmitro Şarpar, ucis în luptă lângă Bahmut; Ievhen Malişev, un biatlonist în vârstă de 19 ani, ucis de ocupanţi lângă Harkov; şi alţi sportivi ucraineni ale căror vieţi au fost luate de războiul purtat de Rusia", a subliniat Zelenski pe Telegram.