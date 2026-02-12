Fie că ești un cititor pasionat de povești de dragoste clasice sau contemporane care îți taie răsuflarea, literatura ne poate oferi unele dintre cele mai profunde reflecții asupra a ceea ce înseamnă să iubești și să fii iubit.

Pe platforma Goodreads, cititorii din întreaga lume au votat și clasificat cele mai mari povești de dragoste din toate timpurile, combinând titluri care au fascinat generații întregi și au devenit repere în istoria literaturii romantice.

1. „Mândrie și prejudecată” – Jane Austen

Nicio listă nu este completă fără această bijuterie a literaturii clasice. Romanul explorează tensiunile sociale și diferențele de clasă, dar mai ales evoluția relației dintre Elizabeth Bennet și Mr. Darcy, o poveste despre mândrie, prejudecăți și descoperirea adevăratei iubiri.

2. „Jane Eyre” – Charlotte Brontë

O combinație de roman gothic și poveste de dragoste profundă, Jane Eyre urmărește călătoria unei tinere curajoase ce descoperă iubirea adevărată în ciuda piedicilor morale și sociale. Legătura dintre Jane și Mr. Rochester rămâne una dintre cele mai memorabile din literatura universală.

3. „Gone with the Wind” – Margaret Mitchell

Un clasic plasat în timpul Războiului Civil American, cartea lui Mitchell este mult mai mult decât o poveste de dragoste, este o explorare a supraviețuirii, dorinței și sacrificiului. Dragostea tumultoasă dintre Scarlett O’Hara și Rhett Butler captivează cititorii de zeci de ani.

4. „Romeo și Julieta” – William Shakespeare

Poate cea mai celebră poveste de iubire din toate timpurile, tragedia lui Shakespeare despre doi îndrăgostiți nedespărțiți de propriile familii continuă să emoționeze și să inspire adaptări în fiecare generație.

5. „Wuthering Heights” – Emily Brontë

Acest roman intens examinează iubirea pasională, dar adesea autodistructivă dintre Heathcliff și Catherine. Deși unii critici discută natura complexă și chiar întunecată a relației lor, povestea rămâne una dintre cele mai puternice explorări ale dragostei obsesive.

6. Outlander – Diana Gabaldon

Un amestec fascinant de istorie, aventură și romantism, Outlander urmărește călătoria lui Claire, o asistentă medicală din anii 1940 care e transportată inexplicabil în Scoția secolului al XVIII‑lea. Acolo se îndrăgostește de Jamie Fraser, un războinic scoțian curajos, iar relația lor, complexă, pasională și plină de obstacole, a captivat milioane de cititori și a dat naștere unui fenomen literar și TV.

7. Persuasion – Jane Austen

Ultimul roman finalizat de Jane Austen explorează tema a doua șanse în dragoste. Anne Elliot, acum la maturitate, are ocazia să‑și reîntâlnească vechea iubire, căpitanul Wentworth, după ani de la despărțirea impusă de familie. Subtil, rafinat și plin de introspecție, Persuasion este o meditație emoționantă asupra regretului și speranței.

8. Twilight – Stephenie Meyer

Un fenomen cultural contemporan, Twilight spune povestea pasională și tensionată dintre Bella Swan, o adolescentă normală, și vampirul enigmatic Edward Cullen. Deși lumea supranaturală este în prim‑plan, temele centrale rămân dorința, sacrificiul și granița fragilă dintre viață și moarte.

9. Anna Karenina – Lev Tolstoi

Considerat unul dintre cele mai mari romane din literatura universală, Anna Karenina urmărește destinul tragic al Annei, prinsă între convențiile societale și pasiunea pentru contele Vronski. Tolstoi explorează nu doar iubirea romantică, ci și căsătoria, gelozia, datoria și sacrificiul, într‑o frescă bogată și profund umană.

10. The Notebook – Nicholas Sparks

O poveste de dragoste contemporană care a ajuns fenomen global cinematografic, The Notebook spune povestea lui Noah și lui Allie, ale căror destine se intersectează de‑a lungul anilor. Este o carte despre iubirea care rezistă în fața timpului, memoriei și pierderii – un clasic modern pentru seri liniștite alături de persoana iubită.

De ce Valentine’s Day este sărbătorit pe 14 februarie

Ziua Sfântului Valentin sau Ziua îndrăgostiţilor este sărbătorită la 14 februarie, în fiecare an, când milioane de felicitări scrise sau electronice sunt trimise de îndrăgostiţi. Apreciate sunt şi cadourile care cuprind flori, şampanie şi ciocolată. Valentine's Day este văzută şi ca ziua în care membrii familiei îşi arată dragostea unul faţă de celălalt, dar şi faţă de prieteni. Unele tradiţii includ şi cadouri pentru copii, iar altele, dovezi de apreciere între prieteni. În acelaşi timp, multe ţări au propria lor sărbătoare dedicată iubirii. Românii sărbătoresc la 24 februarie, Dragobetele, care păstrează unele atribuţii ale zeului dragostei în mitologia romană, Cupidon, fiind patronul dragostei şi al bunei dispoziţii.

Din ce în ce mai populară la nivel mondial, Ziua Îndrăgostiţilor este celebrată în mai multe ţări europene, între care şi România, dar şi în ţări de pe continentul asiatic, precum China şi Coreea de Sud, în America de Sud şi Africa, Australia. În ţări precum Indonezia, Arabia Saudită şi Malaezia, sărbătoarea contrazice aspecte ale religiei lor, iar unele ţări rezistă Zilei Îndrăgostiţilor din motive politice, scrie Agerpres.

Legenda Sfântului Valentin este învăluită în mister. Valentine’s Day, așa cum o cunoaștem astăzi, își are origine atât în tradiția creștină, cât și din cea romană antică.

Biserica Catolică recunoaște cel puțin trei sfinți diferiți cu numele Valentin sau Valentinus, toți fiind martirizați. O legendă susține că Valentin a fost un preot care a slujit în secolul al III-lea la Roma. Atunci când împăratul Claudius al II-lea a decis că bărbații singuri sunt soldați mai buni decât cei cu soții și familii, a interzis căsătoria pentru tineri. Valentin, dându-și seama de nedreptatea decretului, l-a sfidat pe Claudius și a continuat să oficieze în secret căsătorii pentru tinerii îndrăgostiți. Când acțiunile lui Valentin au fost descoperite, Claudius a ordonat ca acesta să fie executat. Alții insistă asupra faptului că Sfântul Valentin din Terni, un episcop, a fost cel care a dat numele sărbătorii. Și el a fost decapitat de Claudius al II-lea în afara Romei.

Alte povești sugerează că Valentin ar fi fost ucis pentru că a încercat să-i ajute pe creștini să scape din închisorile romane dure, unde erau adesea bătuți și torturați, conform History.

Potrivit unei legende, un Valentin încarcerat a trimis el însuși primul salut de „Valentine” după ce s-a îndrăgostit de o tânără fată - posibil fiica temnicerului său - care l-a vizitat în timpul detenției sale. Înainte de a muri, se presupune că i-ar fi scris o scrisoare semnată „De la Valentinul tău” („From your Valentine”), o expresie care este folosită și astăzi cu sensul „De la iubitul/iubita ta”.

Deși adevărul din spatele legendelor despre Valentine este neclar, toate subliniază atracția sa ca figură simpatică, eroică și - cel mai important - romantică. Până în Evul Mediu, poate datorită acestei reputații, Valentin va deveni unul dintre cei mai populari sfinți din Anglia și Franța.