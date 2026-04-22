Buffon a demisionat la începutul lui aprilie, la fel ca selecţionerul naţionalei, Gennaro Gattuso, şi preşedintele Federaţiei italiene de fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, după ce Italia a fost eliminată de Bosnia-Herţegovina în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026.

"A fost o pagină dureroasă pentru fotbalul italian şi pentru mine", a spus Buffon într-un interviu acordat cotidianului britanic The Guardian, în cadrul promovării noii sale cărţi, intitulată "Salvat".

Buffon recunoaşte că ar fi fost de neconceput ca Italia să rateze trei Cupe Mondiale consecutive în perioada de vârf a carierei sale de jucător: "Dacă mi s-ar fi spus că se va întâmpla asta acum 12 ani, aş fi spus că este mult mai uşor să văd 1.000 de extratereştri lângă mine decât Italia necalificându-se la trei turnee consecutive. Dar aceasta este realitatea."

"Pentru a depăşi acest lucru, trebuie să înţelegem de ce există dificultăţi. E nevoie de o schimbare. O analiză clară a acestei situaţii ne va permite să creăm un viitor mult mai bun. Dar dacă negi că există o problemă, atunci acea problemă va exista întotdeauna", a spus fostul portar.

Buffon consideră că există trei probleme fundamentale care au afectat echipa naţională: "Prima este globalizarea, care a făcut posibil ca toate echipele să fie foarte competitive, iar nivelul mediu de joc a crescut mult. În al doilea rând, până acum 15 ani, când câştigam, eram mai puternici din punct de vedere tactic decât adversarii noştri. Şi în al treilea rând, avem câţiva jucători fantastici, dar ceea ce lipseşte este talentul cu adevărat creativ precum (Roberto) Baggio, (Alessandro) Del Piero sau (Francesco) Totti, care ne ajutau să ne impunem."