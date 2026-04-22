Aceste aparate populare sunt o metodă rapidă și ușoară de a găti mai sănătos, însă, ca orice alt dispozitiv, trebuie întreținute corespunzător pentru a funcționa în siguranță, potrivit Mirror.

Deși sunt ușor de utilizat, există anumite greșeli care pot deveni periculoase și chiar pot provoca incendii. Experții de la o companie producătoare de electrocasnice au emis un avertisment legat de o greșeală frecventă pe care mulți o fac atunci când folosesc air fryer-ul.

În funcție de preparat, este posibil să folosești hârtie de copt sau folie de aluminiu în coș, pentru a evita murdăria. Deși acest lucru este sigur, specialiștii avertizează să nu învelești complet mâncarea, deoarece poate face mai mult rău decât bine.

Aceștia explică: „Deși este sigur să folosiți hârtie de copt și folie de aluminiu în air fryer, acoperirea sau învelirea completă a alimentelor poate bloca circulația aerului și, dacă nu sunt fixate corect, poate crește riscul de incendiu, dacă intră în contact cu elementul de încălzire. Atunci când folosiți hârtie de copt sau folie de aluminiu, este esențial ca acestea să fie plasate sub alimente sau sub grătar, deoarece greutatea mâncării le ține fixe și împiedică ridicarea lor în timpul gătitului.”

Potrivit experților, și tipul de folie contează. Ei recomandă folosirea unei folii de aluminiu groase, de bună calitate, deoarece cele subțiri se pot rupe sau topi, murdărind aparatul. De asemenea, folia trebuie tăiată astfel încât să se potrivească în partea de jos a coșului.

„Nu trebuie să fie prea mare, deoarece excesul de folie poate bloca circulația aerului și poate afecta performanța gătitului”, spun specialiștii. După ce mâncarea este gata, scoate-o imediat din air fryer, pentru a evita acumularea de umiditate sau lipirea resturilor de coș.

Când nu este sigur să folosești folie

Experții avertizează că există situații în care este mai bine să eviți folia. De exemplu, alimentele care eliberează multă grăsime, precum baconul, pot face folia alunecoasă și pot afecta gătirea uniformă.

De asemenea, nu este recomandată în coșurile cu strat antiaderent, deoarece poate zgâria și deteriora suprafața. Ca alternativă, poți folosi covorașe din silicon, rezistente la căldură și ușor de curățat, care rețin scurgerile și mențin air fryer-ul curat.