Cel mai recent caz vine din Olt acolo unde directorul Sistemului pentru Gospodărirea Apelor Olt, responsabil de controale, care face parte inclusiv din Consiliul de administrație al Apelor Române a fost demis din funcție.

Cazul descoperit recent de responsabilii din Ministerul Mediului este în Piatra Olt, o localitate în jurul căreia se sapă de ani buni.

În centrul discuțiilor se află o balastieră pe care inspectorii din teritoriu au verificat-o de mai multe ori, dar care, până acum, nu a fost sancționată direct. Și cu toate că, în 2021, a rămas fără orice fel de aviz, a continuat să sape prin intermediul unor firme interpuse, susţin autorităţile.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Balastiera vizată de autorități a ajuns să se întindă ilegal pe 40 de hectare, un teren uriaș. Firma, urmărită acum penal, a săpat atât de mult încât acolo a apărut un lac imens, de 5 hectare, cam cât 11 terenuri de fotbal, vizibil din satelit. Priviți cum arăta aceeași zonă în 2021! În același timp, potrivit calculelor estimative făcute de responsabilii de la mediu, de aici ar fi fost scoși, în mii de camioane, cel puțin 150 de mii de metri cubi de ballast”.

Firma vizată, care anul trecut a intrat în faliment, a fost preluată de o altă companie în care acționar juridic este Adrian Iordache, un consilier județean din Olt. Paradoxal, el este și cel care, în ultimii ani, a făcut sesizările care anunțau că în balastieră se sapă ilegal.

Iordache a transmis pentru știrile ProTv că: "activitățile desfășurate în amplasament sunt exclusiv responsabilitatea fostului administrator."

În urma verificărilor făcute de oficialii de la mediu, Adrian Barbu, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, care deține funcție inclusiv în comisia de administrație a Apelor Române, a fost demis din funcție.

Diana Buzoianu, ministrul mediului: ”Practic un om care nu-și făcea treaba absolut deloc corect la nivel local era răsplătit cu una dintre cele mai importante funcții de conducere la nivelul Apele Române. Am luat decizia să schimbăm această conducere și această reprezentare. De altfel, în ultimii 4 ani de zile, sub coordonarea lui nu a fost vizibil cum aceste iazuri piscicole pe hectare întregi și mii de camioane cu agregate au ieșit ilegal de pe acea zonă”.

Corespondent ȘtirileProTV: ”L-am căutat pe Adrian Barbu pentru un punct de vedere. Domnul director este în concediu dar chem inginerul șef”.

Ne-a transmis telefonic că nu vorbește fără aprobarea șefilor. Am întrebat șefii de ce a fost necesar ca un inspector venit din alt județ să constate neregulile și nu cei din Olt, plătiți să facă asta.

Mădălina Ducă, directorul ABA Vâlcea: ”Așa a apreciat fiecare inspector în parte și în urma controlului colegilor de la ABA Jiu se va intenta și un dosar penal”.

Reporter: ”Dar nu toși inspectorii nu se ghidează după aceeași lege, aceleași norme. Ba da, se ghidează, dar fiecare interpretează legea așa cum consider”.

Este doar unul dintre cazurile descoperite cu ajutorul populației. Prin intermediul platformei Inspectorul Balastierelor, lansată recent, oricine poate vedea și sesiză zonele unde se sapă ilegal.