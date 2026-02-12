„Mișcarea olimpică trebuie să ajute la încetarea războaielor, nu să le facă jocul agresorilor. Din păcate, decizia Comitetului Internațional Olimpic de a-l descalifica pe atletul ucrainean Vladislav Heraskevich spune exact contrariul”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.

Ucraineanul Vladislav Heraskevich, sportiv de skeleton, a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă pentru „refuzul de a respecta” directivele Comitetului Internațional Olimpic (CIO) privind exprimarea sportivilor, în contextul insistenței sale de a purta în timpul competiției o cască cu imagini ale atleților uciși în timpul războiului din Ucraina.

Gheraskevici a refuzat să înlocuiască casca de comemorare

Comitetul Internaţional Olimpic propusese ca ucraineanul să poarte o banderolă neagră în locul căştii respective, întrucât o asemenea cască ar „contraveni" articolului 50 al Cartei olimpice, care îndeamnă la evitarea „oricăror tipuri de interferenţe, politice sau religioase, pentru ca toţi sportivii să se poată concentra pe performanţa lor", conform purtătorului de cuvânt al CIO, Mark Adams.Gheraskevici a refuzat însă propunerea CIO, iar organismul olimpic a confirmat joi că sportivului nu i s-a permis să participe la probe „pentru că a refuzat să accepte regulile CIO privind exprimarea sportivilor".

„Nimeni, nimeni, cel mai puţin eu, nu este în dezacord cu mesajul. Mesajul este un mesaj puternic. Este un mesaj de comemorare. Nu este vorba despre mesaj. Este vorba pur şi simplu despre reguli şi regulamente. Trebuie să fim capabili să menţinem un mediu sigur pentru toată lumea. Şi, din păcate, asta înseamnă că mesajele nu sunt permise", a declarat preşedinta CIO după conversaţia sa cu sportivul ucrainean.

Vladislav Gheraskevici a participat la antrenamentul de luni purtând o cască gri cu imaginile serigrafiate ale mai multor compatrioţi ai săi care au murit în război, iniţiativa sa fiind lăudată de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.