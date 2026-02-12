România devine lider european în industria nucleară. Proiectul care aduce energie pe 60 de ani și 4.000 de locuri de muncă

Sursele citate menţionează că în 2023 şi 2024, au fost parcurse etapele iniţiale de analize tehnice FEED 1 şi FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfăşurat misiuni independente de evaluare ale AIEA (n. red. - Agenţia Internaţională de Energie Atomică) asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse şi au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Etapa FEED 2 a fost finalizată conform graficului şi la un buget inferior celui estimat iniţial.

Potrivit unui comunicat de presă comun al Ministerului energiei, Nuclearelectrica, Nova Power and Gas şi RoPower, proiectul SMR de la Doiceşti , în care Societatea Naţională Nucelarelectrica deţine jumătate din compania de proiect RoPower Nuclear SA, a fost efectiv demarat, ulterior parcurgerii procesului de selecţie a tehnologiei şi amplasamentului, în septembrie 2022, odată cu aprobarea de către AGA a strategiei de implementare a proiectului.

Nuclearelectrica SA a dat joi aprobarea finală pentru reactoarele modulare mici (SMR) de la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa , aşa încât proiectul intră în cea de-a treia etapă de dezvoltare. Prin această decizie, România marchează cel mai avansat demers la nivel european, în dezvoltarea unui proiect SMR şi are la bază o serie de condiţii suplimentare menite să stabilească un cadru de sprijin şi de cooperare solid, la nivel de parteneriate şi autorităţi, în scopul dezvoltării şi implementării optime a proiectului. Obiectivul este ca proiectul să devină operaţional la începutul următorului deceniu, cu respectarea tuturor aprobărilor corporative şi a cadrului de reglementare aplicabil.

„Decizia Finală de Investiţie pentru proiectul SMR de la Doiceşti marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare, consolidând poziţionarea României în prima linie a noii industrii nucleare europene. Înlocuim 600 MW dintr-o fostă termocentrală cu 462 MW de energie curată, stabilă şi predictibilă. Aproximativ 4.000 de locuri de muncă vor fi generate în faza de dezvoltare, în construcţie, producţie şi asamblare de componente, iar pe termen lung vorbim despre locuri de muncă stabile, bine plătite şi despre dezvoltarea unei industrii româneşti pe orizontală”, afirmă ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Care sunt următoarele etape ale proiectului de la Doicești

Acesta mai spune că în următoarele şase luni, proiectul intră într-o etapă de structurare financiară şi consolidare a parteneriatelor, perioadă în care vor fi definite mecanismele de finanţare şi vor fi avansate discuţiile cu potenţialii investitori pentru faza de execuţie.

„Proiectul de la Doiceşti este despre România care construieşte, produce şi îşi consolidează poziţia în Europa”, adaugă Bogdan Ivan.

Directorul general SN Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, consideră că proiectul de la Doiceşti este proiectul prin care România se poziţionează pe harta internaţională a industriei nucleare, prin know-how şi dezvoltarea lanţului de aprovizionare, într-o etapă a tranziţiei energetice în care, la nivel global şi european, reactoarele modulare reprezintă o soluţie în asigurarea securităţii şi independenţei energetice.

„Rapoartele internaţionale confirmă că portofoliul global SMR a crescut cu 65% din 2021 până la o capacitate planificată de 22 gigawaţi. Aşadar, la nivel global, SMR-urile au devenit o realitate a siguranţei în aprovizionare şi a decarbonizării: acceptată, dezvoltată, accelerată”, a mai spus Cosmin Ghiţă.

Până în luna mai 2026, RoPower Nuclear (compania de proiect) va derula o serie de activităţi premergătoare Etapei 3 (Pre-EPC), ce includ: finalizarea investigaţiilor geotehnice, continuarea procesului de licenţiere, finalizarea negocierii contractului Pre-EPC, negocierea contractelor pentru materialele cu ciclu lung de fabricaţie, definirea lanţurilor de aprovizionare pentru materiale şi echipamente şi pregătirea organizaţiei pentru fazele Pre-EPC şi EPC.

Etapa a treia Pre-EPC va avea o durată estimată de 15 luni şi va avea ca livrabile: buget estimat de clasă 2; identificarea contractorilor; structura contractuală pentru contracte precum: Contractul Pre-EPC, prelungirea acordului de licenţă tehnologică cu NuScale; contracte privind evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul Doicești înseamnă 60 de ani de energie curată

Potrivit surselor citate, în paralel cu aceste etape tehnice, în perioada următoare vor fi continuate demersurile privind structurarea cadrului investiţional şi financiar al proiectului, în vederea pregătirii fazei de execuţie.

Obiectivul este ca proiectul să devină operaţional la începutul următorului deceniu, cu respectarea tuturor aprobărilor corporative şi a cadrului de reglementare aplicabil, menţionează aceleaşi surse.

„Energia nucleară nu poate lipsi din mixul energetic al unei ţări puternic industrializate. Tehnologia SMR este cea mai modernă şi mai sigură dintre tehnologiile nucleare de producere a energiei electrice. Suntem mândri să fim în acest proiect cu compania noastră, Nova Power & Gas, şi sunt convins că împreună cu partenerii americani vom găsi soluţii ca proiectul să fie de succes din punct de vedere tehnic şi economic", afirmă Teofil Mureşan, Fondator şi Preşedinte CA E-INFRA.

Directorul general RoPower Nuclear, Valentin Ovidiu Nae, susţine că proiectul Doiceşti înseamnă 60 de ani de energie curată.

„Echipa RoPower este o echipă de profesionişti care a lucrat şi va lucra pentru un proiect sigur şi tehnologic avansat, cel al Reactoarelor Modulare Mici. Vom rămâne dedicaţi acestui proiect, care este o oportunitate pentru România să demonstreze încă o dată că se află în zona de excelenţă a producerii de energie folosind tehnologia nucleară”, mai spune Valentin Ovidiu Nae.

Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) Doiceşti răspunde direct necesităţilor de securitate energetică şi independenţă energetică, precum şi obiectivelor de decarbonizare, conform strategiei asumate de România, se mai arată în comunicatul citat.