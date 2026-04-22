Declarațiile președintelui Nicușor Dan:

Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele pro-occidentale din coaliție. Precizez că au fost consultări informale, Constituția nu dă președintelui vreun act direct pe care să-l facă. Suntem evident într-o criză politică, nu a început azi, de luni de zile sunt neînțelegerile, diferențele de opinie dintre partidele din coaliție s-au amplificat.

Ce am cerut partidelor la discuții, o fac și public, este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte, apoi să se uite la viitor și la ce vom face și să se uite la soluții mai mult decât la probleme.

Cred că, până în momentul acesta, fiecare dintre actorii politici și-a expus nemulțumirile. Întrebarea este cum procedăm în continuare și, în orice formulă politică, vom avea nevoie de dialog între forțele politice occidentale.

Dincolo de criza politică, trebuie să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează, suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic. Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare dintre partide și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe antioccidentale, proiecte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare, în mod special pe proiectele esențiale: OECD, SAFE, PNRR.

Preşedintele PNL, prim-ministrul Ilie Bolojan, i-a transmis miercuri preşedintelui Nicuşor Dan faptul că îşi asumă în continuare mandatul de premier.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că social-democraţii pot să treacă în opoziţie, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere. Liderul social-democraţilor a reiterat că PSD nu susţine un guvern minoritar.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că există varianta unui guvern minoritar PNL - USR - UDMR - minorităţi, susţinut de parlamentari în mod individual. El a subliniat însă că UDMR îşi doreşte în continuare să existe o soluţie pentru formarea unei majorităţi, aşa cum s-a întâmplat în 2025.

Criză politică declanșată de PSD

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

Într-un eveniment intitulat "Momentul adevărului", organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democraţi au răspuns la întrebarea propusă de conducerea PSD: "Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?". Votul exprimat de social-democraţi a fost covârşitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% "pentru" şi 2,3% - "împotrivă''.

"Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. (...) Vă asigur că, în conformitate cu ceea ce aţi votat, în zilele următoare, vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament şi drept urmare vom ţine cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi. Vom ţine cont de mandatul pe care dumneavoastră ni l-aţi dat, astfel încât viaţa românilor să fie una mai bună", a declarat liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, după referendumul intern.