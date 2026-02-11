Marţi, CIO a interzis purtarea căştii în cadrul oricărei competiţii olimpice, afirmând că aceasta încalcă regulile privind declaraţiile politice la Jocurile Olimpice, ceea ce a stârnit furia politicienilor ucraineni.

Sportivul în vârstă de 27 de ani, care s-a antrenat zile întregi în Italia, inclusiv miercuri, cu casca pe care sunt imprimate 24 de imagini ale sportivilor ucraineni decedaţi, a declarat că o va purta în competiţia de joi. El are libertatea de a o purta la antrenamentele de la centrul de sanie din Cortina, dar nu şi în competiţie.

„L-am implora să concureze”, a declarat purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, într-o conferinţă de presă. „Îl vom contacta astăzi pe sportiv şi îi vom reitera numeroasele oportunităţi pe care le are pentru a-şi exprima durerea. Vrem ca el să-şi exprime durerea.”

Întrebat miercuri de Reuters dacă opţiunile lui sunt doar această cască sau nimic, Heraskevich a răspuns: „Da”.

Regulamentul privind declaraţiile politice

Sportivii se pot exprima liber în conferinţele de presă, pe reţelele sociale şi în interviuri pe durata Jocurilor, dar nu pot face declaraţii politice pe terenul de competiţie sau pe podiumul de premiere. Marţi, CIO i-a comunicat lui Heraskevich că poate purta, în schimb, o banderolă neagră.

„Vrem ca el să concureze. Vrem cu adevărat ca el să aibă momentul său”, a spus Adams, adăugând că, având în vedere zecile de conflicte armate din întreaga lume, ar fi imposibil să se permită declaraţii politice în locurile de desfăşurare a competiţiilor.

Regula 50.2 din Carta Olimpică prevede că niciun fel de demonstraţie sau problemă politică, religioasă sau rasială nu poate fi ridicată pe terenurile de joc sau pe podiumuri, deşi sportivii se pot exprima liber în alte locuri.

„Este ceea ce îşi doresc sportivii”, a spus Adams. „Ca acel moment specific, pe terenul de joc, să fie liber de orice distragere a atenţiei. Nu mesajul contează, ci locul.”

„Pentru noi şi pentru sportivi, terenul de competiţie este sacru. Aceşti oameni şi-au dedicat întreaga viaţă acestui moment”, a spus el.

Adams a spus că, de acum până joi, CIO va căuta modalităţi de a-l convinge pe sportiv, inclusiv prin discuţii cu alţi sportivi.

„Este în interesul tuturor ca el să concureze. Nu spun că avem o soluţie gata pregătită, dar este mai bine să discutăm cu oamenii pentru a ajunge la un consens”, a spus el.

Joi, toţi sportivii, inclusiv Heraskevich, vor trebui să treacă printr-un control al echipamentului înainte de a intra pe pista de gheaţă pentru competiţie. Dacă el insistă să poarte casca, CIO va trebui să-l retragă din competiţie.

„Există reguli şi regulamente, iar acestea vor fi în cele din urmă aplicate. În final, va fi o chestiune care ţine de CIO”, a spus Adams.