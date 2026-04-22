Liderul AUR a anunțat că vrea să dea jos Guvernul, dar n-are încredere în PSD. Joi, cei șapte miniștri social-democrați din Executiv își vor da demisia, iar premierul Ilie Bolojan rămâne cu sprijinul USR, UDMR și al Minorităților. Cel puțin deocamdată.

De la Cotroceni, liderii partidelor au plecat la Parlament ca să își caute aliați. Întâi, Sorin Grindeanu i-a primit pe reprezentanții sindicatelor și patronatelor.

Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia: „O criză politică înseamnă dobânzi mai mari, investiţii amânate sau anulate, înseamnă curs de schimb variabil, de multe ori în scădere, înseamnă pierdere de locuri de muncă. Ne dorim ca această criză politică să fie cât mai scurtă, în aşa fel încât să ne putem întoarce cât mai repede la treburile noastre.”

Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical: „Orice formațiune politică care va vrea să intre într-o coaliție de guvernare, BNS spune că are nevoie să vină cu o viziune nouă, cu un concept nou și cu niște măsuri pentru niște domenii clar stabilite, domenii care sunt sensibile.”

După întâlniri, cei din PSD au votat într-o ședință online retragerea celor șapte miniștri din Executiv.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Așteptăm ca premierul Bolojan să aibă o reacție rațională, prin care face un pas în spate atunci când se pare că nu mai există o majoritate care să-l susțină. Dacă nu se va întâmpla asta, sigur că vom continua să ne ducem mai departe mandatul pe care l-am primit zilele trecute de la cei 5.000 de colegi ai noștri.”

Corespondent Știrile ProTV: „Atribuțiile celor șapte miniștri PSD vor fi preluate de secretarii de stat. De altfel, conducerea partidului nu-i retrage și pe aceștia și nici pe prefecții din țară. O va face doar când se va ajunge la votul din Parlament. Același principiu se păstrează și în ceea ce privește funcția de președinte al Camerei Deputaților, scaun ocupat de Sorin Grindeanu. El va demisiona doar dacă Guvernul pe care l-a părăsit va primi un vot de încredere.”

PSD a prelungit totuși termenul în care Ilie Bolojan trebuie să renunțe la funcție și ar putea depune moțiune de cenzură abia după 1 mai. George Simion a anunțat că ar vota-o, deși nu are încredere în social-democrați.

George Simion, președintele AUR: „Noi nu considerăm că PSD-ul este un partid serios, care va depune o moțiune de cenzură și care va duce la bun sfârșit ceea ce a spus. Ni se pare că fac un joc de glezne. Noi vom vota orice moțiune, nu există dubii.”

În paralel, premierul Ilie Bolojan purta negocieri cu reprezentanții minorităților naționale pentru un guvern minoritar. Dar Varujan Pambuccian i-a spus că nu-și dorește să facă parte dintr-un asemenea cabinet, mai ales dacă este sprijinit de AUR.

Ilie Bolojan s-a mutat apoi în biroul celor de la UDMR și, după aproape o oră, cei doi lideri au ieșit cu concluziile.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Indiferent ce se întâmplă mâine-poimâine, guvernarea trebuie să meargă mai departe. Noi rămânem în echipa de guvernare și, în perioada următoare, încercăm să facem treaba cât de bine se poate în condițiile date, dar importantă ar fi, pe termen mediu, pe termen lung, să se găsească o soluție pentru un guvern majoritar, cum a fost, pentru a asigura guvernarea țării.”

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Am convenit ca, în această situație, să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân, în așa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi promovate și derulate în continuare.”

Pentru a rezista unei moțiuni de cenzură, PNL trebuie să convingă 52 de parlamentari de la celelalte partide să susțină un guvern minoritar. Unul a fost deja convins. După 18 ani petrecuți în PSD, deputatul de Buzău, Emanoil Neagu, s-a întors la prima dragoste, PNL.

Emanoil Neagu, deputat: „Ok, facem lucrul ăsta, dar vreau să înțeleg pasul următor, ce se va întâmpla în afară de haos? Nu am primit o explicație care să mă satisfacă și mi-am dat seama că eu, în persoană, gândesc altfel. Cred că este pe un drum fără întoarcere.”

Pentru ca un eventual Guvern PNL, USR, UDMR + celelalte Minorități să reziste, are nevoie de cel puțin 233 de voturi.