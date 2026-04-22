Au plecat spre Cracovia și au ajuns la Craiova, prinși între o rezervare greșită și un zâmbet care, în cele din urmă, a învins totul. Ar putea părea începutul unei comedii, dar este, de fapt, povestea unei familii din Venosa, devenită – fără voia ei – protagonista unei mici aventuri care a devenit virală pe rețelele sociale, scrie Corriere della Sera.

Povestea a apărut în grupul de Facebook „Visiting Krakow”, unde, printre sugestii de itinerarii și sfaturi turistice, a apărut și o relatare cu totul neașteptată. „Vrea cineva să râdă?”, începe postarea. Urmează apoi explicația, simplă, dar surprinzătoare: ajunși la poarta A8 din aeroportul Bari, cu destinația indicată ca fiind Cracovia, dar aterizând la Craiova, în România. Motivul? „Rezervare greșită (din vina noastră)”.

Nu sunt primii care au făcut aceeași greșeală

Fără întârzieri, fără conexiuni pierdute, doar o eroare umană, facilitată de două nume foarte asemănătoare. Astfel, în timp ce îi așteptau tururi rezervate și cazare plătită în Cracovia, familia s-a trezit proiectată într-un alt oraș, cu o altă limbă și un plan complet schimbat. Data nu i-a ajutat: vineri, 17. Însă tonul relatării este departe de a fi unul negativ. „Tot ce putem face este să râdem”, au scris, transformând întâmplarea într-o experiență demnă de împărtășit. Iar reacțiile au confirmat acest lucru. Sute de comentarii au apărut sub postare: unii au spus că au fost aproape să facă aceeași greșeală, alții că au făcut-o deja, iar unii au recunoscut că și-au verificat de două ori rezervările pentru a evita să ajungă în alt colț al Europei.

Este un fenomen mai răspândit decât pare, motiv pentru care pe rețelele sociale apar frecvent recomandări clare: verificați cu atenție codul aeroportului și destinația înainte de a confirma biletul. Pentru că, între Cracovia și Craiova, câteva litere pot schimba totul.

Cu toate acestea, dincolo de încurcătură, a existat și loc pentru descoperire. Familia nu s-a limitat la a-și constata greșeala, ci a ales să trăiască experiența. Postarea include și imagini din orașul românesc, precum și câteva recomandări neașteptate: Parcul Romanescu, unul dintre cele mai mari din Europa, și Parcul English, mai mic, dar la fel de pitoresc. Fără a uita bucătăria locală, cu o mențiune specială pentru „papanasi”, un desert tradițional care, spun ei, merită încercat și acasă.

Familia s-a întors acasă pe 20 aprilie, cu o concluzie surprinzător de optimistă: „A fost minunat.”