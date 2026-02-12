Potrivit lui Tánczos Barna, PSD este în coaliție și este la putere, el adăugând că „ne-ar ajuta foarte mult un pic de liniște și un pic de încredere reciprocă în interiorul coaliției și mai puține dispute”.

„Nu pot să spun că s-a pus problema ieșirii (de la guvernare, n.r.). Cu siguranță, într-o perioadă complicată din punct de vedere guvernamental sau al deciziilor guvernamentale, este destul de greu să duci această povară, din punct de vedere politic. Fără doar și poate, UDMR a fost cel care a adus țara în această situație, dar nu vrem să ne schimbăm poziția, nu vrem să arătăm cu degetul la nimeni. Asta este situația. În momentul în care ne-am asumat această guvernare, cel puțin în vară știam care este situația. În decembrie 2024, când am ajuns ministru la Ministerul Finanțelor, lucrurile stăteau altfel. Am avut impresia că lucrurile stau mai bine, am aflat după vreo săptămână-două că lucrurile nu stau bine deloc, dar, în momentul de față, suntem convinși că experiența noastră, puterea noastră politică, este de folos în cadrul arcului guvernamental și putem să ajutăm și comunitatea maghiară cel mai eficient din această poziție”, a declarat Tánczos Barna, la Europa FM.

„Nu este momentul să ieșim de la guvernare”

El a continuat: „Fiecare partid, câteodată, își face analize, dar nu cred că este momentul acum să ieșim de la guvernare, în niciun caz. Trebuie să ducem această povară creată de guvernări precedente”.

Vicepremierul UDMR a subliniat că „anul 2024 a fost un an electoral în care, din păcate, deficitul a urcat la peste 9%, cu majorările salariale, pensiile calculate de două ori și investiții foarte mari”.

„Nu pot să zic că a plecat cineva cu banii din țară. Banii s-au întors la cetățeni, s-au întors în infrastructură, dar e ca în situația în care o familie încearcă să țină doi copii la facultate și să construiască două case în același timp. E imposibil. Pentru majoritatea oamenilor și pentru majoritatea țărilor este imposibil ca, într-o perioadă foarte scurtă, să angajeze atâtea cheltuieli. Și s-a și văzut, s-a întins coarda la maximum. Mă bucur că, în ianuarie anul trecut, am reușit să salvăm situația, am reușit să convingem agențiile de rating că putem să redresăm economia și bugetul României, am reușit să convingem Comisia că nu este nevoie de suspendarea fondurilor și am revenit într-un făgaș de încredere din punct de vedere internațional. Acum trebuie să rezolvăm problema și la noi acasă, iar aici ne-ar ajuta foarte mult un pic de liniște și un pic de încredere reciprocă în interiorul coaliției și mai puține dispute”, a subliniat Tánczos Barna.

Mesaj pentru PSD și apel la unitate în coaliție

Despre PSD, vicepremierul UDMR a afirmat că „este în coaliție și este la putere, fără doar și poate”.

„Influențează deciziile guvernamentale, deciziile din coaliție, formulează și foarte multe critici în spațiul public, lucru care nu pot să spun că ajută. Noi nu lucrăm așa. Noi, dacă suntem într-o coaliție, nu ne vedeți criticându-ne colegii în public. Încercăm să spunem tot ce avem de spus în coaliție. Dacă am stabilit ceva în coaliție, nu vedeți declarații disonante sau de altă natură decât cele stabilite în coaliție. Dacă avem ceva de obiectat, solicităm în coaliție și apoi în public. Avem acum această solicitare cu privire la posibilitatea de a modifica impozitele între marja minimă și maximă, pentru a mai atenua creșterile acolo unde se poate, dar, în schimb, nu ați văzut în ultima perioadă, nici în ultimul an, nicio ieșire în decor a UDMR”, a precizat el.