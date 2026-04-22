„El [Trump] menține și oferă cu generozitate o anumită flexibilitate unui regim care a fost complet discreditat”, a spus Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

„Este o confruntare între pragmatici și duri în Iran în acest moment, iar președintele dorește un răspuns unitar.”

Leavitt a adăugat că Donald Trump nu a stabilit un termen limită ferm pentru primirea propunerii iraniene.

„În cele din urmă, calendarul va fi dictat de comandantul suprem și de președintele Statelor Unite”, a completat ea.

Leavitt a subliniat, de asemenea, că „Operation Economic Fury” continuă, iar blocada navală americană asupra navelor și porturilor iraniene este „eficientă și de succes”.

Ea susține că SUA „strangulează complet” economia Iranului.

Casa Albă: Trump „va dicta calendarul” războiului și respinge ironiile Iranului

Un jurnalist a întrebat-o pe Karoline Leavitt cât timp ar trebui americanii să se aștepte să dureze războiul, după ce „a depășit deja durata inițial estimată de Trump”.

Leavitt a răspuns că președintele SUA „va dicta în cele din urmă calendarul” și va pune capăt conflictului „atunci când va considera că este în interesul Statelor Unite și al poporului american”.

Ea a abordat apoi ironiile presei de stat iraniene, care au afirmat că Iranul nu a solicitat prelungirea armistițiului acordat de Trump.

Leavitt a declarat:

„V-aș sfătui să nu luați de bune declarațiile lor. Ceea ce spun public este foarte diferit de ceea ce acceptă în privat în relația cu Statele Unite și echipa noastră de negociere.”