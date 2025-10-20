Zeci de trenuri CFR Călători suspendate din 21 octombrie, din cauza datoriilor companiei. Vezi rutele afectate

CFR a anunțat luni suspendarea temporară a circulației pentru aproape 40 de trenuri operate de CFR Călători, din cauza datoriei de peste 100 de milioane de lei pe care compania de transport călători o are la CFR SA, managerul infrastructurii feroviare.

”Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naționale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulația unui număr de trenuri operate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligațiilor contractuale.

La această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei”, se arată într-un comunicat CFR SA.

Măsura afectează zeci de rute feroviare de transport călători din toată țara, după cum urmează:

A. Trenuri Regio suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01

• R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur;

• R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur;

• R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur;

• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur;

• R 8003: București Obor – Fetești;

• R 8005: București Obor – Constanța;

• R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur;

• R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur;

• R 3030: Brașov – București Nord;

• R 3029: București Nord Gr. B – Brașov;

• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur;

• R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur;

• R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur;

• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur;

• R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur;

• R 4332: Satu Mare – Oradea;

• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur;

• R 4502: Siculeni – Brașov;

• R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur;

• R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur;

• R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur;

• R 2563: Sibiu – Sighișoara;

• R 2564: Beia Hm – Sibiu;

• R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur.

B. Trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziții

• IR 1634 și IR 1633: Brașov – București Nord și retur;

• IR 1661 și IR 1662: București Nord – Iași și retur;

• IR 1571 și IR 1574: București Nord – Galați și retur;

• IR 1599 și IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur;

• IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare;

• IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 08.11.2025);

• IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord;

• IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

• IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• IR 1743 și IR 1744: Arad – Oradea și retur;

• IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.

CFR SA spune că suspendarea trenurilor este temporară

CFR SA subliniază că aceste măsuri au caracter temporar, urmând ca circulația trenurilor să fie reluată imediat ce restanțele vor fi achitate integral.

Pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de aceste suspendări, CFR SA recomandă publicului călător să consulte, înainte de efectuarea călătoriei:

• site-ul oficial www.mersultrenurilor.infofer.ro;

• site-urile operatorilor de transport feroviar;

• informațiile afișate în stațiile de cale ferată și la casele de bilete.

CFR SA își exprimă regretul pentru eventualele inconveniente cauzate călătorilor și mulțumește publicului pentru înțelegere și colaborare - se mai arată în comunicat.

