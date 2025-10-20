Zeci de trenuri CFR Călători suspendate din 21 octombrie, din cauza datoriilor companiei. Vezi rutele afectate

20-10-2025 | 15:57
cfr calatori
CFR a anunțat luni suspendarea temporară a circulației pentru aproape 40 de trenuri operate de CFR Călători, din cauza datoriei de peste 100 de milioane de lei pe care compania de transport călători o are la CFR SA, managerul infrastructurii feroviare.

Cristian Anton

CFR SA a anunțat luni suspendarea circulației începând cu data de 21 octombrie a câtorva zeci de trenuri operate de CFR Călători, din cauza datoriei de peste 100 de milioane de lei pe care aceasta din urmă o are către CFR SA.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naționale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulația unui număr de trenuri operate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligațiilor contractuale.

La această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei”, se arată într-un comunicat CFR SA.

Măsura afectează zeci de rute feroviare de transport călători din toată țara, după cum urmează:

CFR face economie: taie salariile și programul a peste 1400 de angajați, care vor munci doar patru zile pe săptămână
Criză la CFR Călători: datoriile lasă locomotivele electrice în depouri, trenurile vor fi trase de locomotive diesel

A. Trenuri Regio suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01

• R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur;

• R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur;

• R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur;

• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur;

• R 8003: București Obor – Fetești;

• R 8005: București Obor – Constanța;

• R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur;

• R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur;

• R 3030: Brașov – București Nord;

• R 3029: București Nord Gr. B – Brașov;

• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur;

• R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur;

• R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur;

• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur;

• R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur;

• R 4332: Satu Mare – Oradea;

• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur;

• R 4502: Siculeni – Brașov;

• R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur;

• R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur;

• R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur;

• R 2563: Sibiu – Sighișoara;

• R 2564: Beia Hm – Sibiu;

• R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur.

B. Trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziții

• IR 1634 și IR 1633: Brașov – București Nord și retur;

• IR 1661 și IR 1662: București Nord – Iași și retur;

• IR 1571 și IR 1574: București Nord – Galați și retur;

• IR 1599 și IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur;

• IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare;

• IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 08.11.2025);

• IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord;

• IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

• IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• IR 1743 și IR 1744: Arad – Oradea și retur;

• IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.

CFR SA spune că suspendarea trenurilor este temporară

CFR SA subliniază că aceste măsuri au caracter temporar, urmând ca circulația trenurilor să fie reluată imediat ce restanțele vor fi achitate integral.

Pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de aceste suspendări, CFR SA recomandă publicului călător să consulte, înainte de efectuarea călătoriei:

• site-ul oficial www.mersultrenurilor.infofer.ro;

• site-urile operatorilor de transport feroviar;

• informațiile afișate în stațiile de cale ferată și la casele de bilete.

CFR SA își exprimă regretul pentru eventualele inconveniente cauzate călătorilor și mulțumește publicului pentru înțelegere și colaborare - se mai arată în comunicat.

„46 de grade afară, 40 înăuntru. Au ridicat din umeri”. Calvar într-un tren CFR pe ruta Cluj - Iași

CFR Călători lansează un tren direct Kiev – București Nord. Cât costă un bilet la vagonul de dormit
Stiri actuale
CFR Călători lansează un tren direct Kiev – București Nord. Cât costă un bilet la vagonul de dormit

CFR Călători anunță că, începând cu 10 octombrie 2025, va opera un tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord, precum și retur.

Criză la CFR Călători: datoriile lasă locomotivele electrice în depouri, trenurile vor fi trase de locomotive diesel
Stiri actuale
Criză la CFR Călători: datoriile lasă locomotivele electrice în depouri, trenurile vor fi trase de locomotive diesel

Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe rețeaua feroviară națională, din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat către Electrificare CFR SA, scrie Club Feroviar.

Noul mers al trenurilor 2025-2026. CFR Călători lucrează la programul trenurilor cu ajustări pe mai multe rute importante
Stiri actuale
Noul mers al trenurilor 2025-2026. CFR Călători lucrează la programul trenurilor cu ajustări pe mai multe rute importante

CFR Călători pregătește un nou mers al trenurilor. Odată cu adoptarea acestuia, pe unele rute timpul ar urma să se reducă, asta în timp ce pe altele schimbarea ar putea duce la creșterea timpului petrecut pe drum.

Răsturnare de situație pe ultima sută de metri. CFR SA nu mai suspendă trenurile CFR Călători și TFC
Stiri actuale
Răsturnare de situație pe ultima sută de metri. CFR SA nu mai suspendă trenurile CFR Călători și TFC

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat vineri seara că nu va mai suspenda trenurile CFR Călători și Transferoviar Călători (TFC), așa cum era prevăzut să se întâmple de luni, 1 septembrie, informează ClubFeroviar.ro. 

De luni nu mai circulă zeci de trenuri: CFR SA taie curse după ce „sora" CFR Călători nu și-a plătit datoria | Listă
Stiri actuale
De luni nu mai circulă zeci de trenuri: CFR SA taie curse după ce „sora” CFR Călători nu și-a plătit datoria | Listă

După ce luni se ajunsese la o înțelegere, și oficialii CFR SA promiseseră că nu vor fi trenuri anulate la CFR Călători și Transferoviar Călători pe motiv de neplată a datoriilor, miercuri după amiază s-au răzgândit.

Lovitură pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților
Stiri Justitie
Lovitură pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a admis în urmă cu puțin timp sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta
Stiri externe
MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta

România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta, a declarat Oana Țoiu, ministrul de Externe al țării noastre.

Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
iBani
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Săptămâna trecută a fost votată în Parlament legea privind plata pensiilor private, după ce proiectul inițial a suferit câteva modificări. De pildă, bolnavii oncologici vor putea retrage întreaga sumă acumulată în contul de pilon 2.

