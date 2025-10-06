CFR Călători lansează un tren direct Kiev – București Nord. Cât costă un bilet la vagonul de dormit

CFR Călători anunță că, începând cu 10 octombrie 2025, va opera un tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord, precum și retur.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de CFR Călători:

► Trenul internaţional IR 99/401: Kiev (plecare 06:30) – Bucureşti Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025;

► Trenul internaţional IR 402/100: Bucureşti Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Cât costă un bilet de tren la cușetă

Preţul unui bilet în relaţia Bucureşti Nord – Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 euro.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători S.A. este operatorul naţional feroviar de pasageri care efectuează transportul public de călători pe calea ferată.

