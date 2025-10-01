Criză la CFR Călători: datoriile lasă locomotivele electrice în depouri, trenurile vor fi trase de locomotive diesel

Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe rețeaua feroviară națională, din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat către Electrificare CFR SA, scrie Club Feroviar.

CFR Călători nu a achitat decât parțial facturile la energia electrică de tracțiune emise în ultimele luni.

Club Feroviar a intrat în posesia unei adrese trimise în urmă cu două zile de conducerea SC Electrificare CFR SA către Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și spre știință CFR Călători. Documentul îl puteți consulta și în facsimilul alăturat.

Dacă această notificare își va produce efectele, începând de marțea viitoare, 7 octombrie, locomotivele electrice ale CFR Călători vor rămâne în depouri, fiind posibilă doar circulația cu locomotive diesel.

Măsura va afecta trenurile de scurt, mediu și mai ales de lung parcurs ale operatorului feroviar de stat. Chiar dacă doar aproximativ 40% din rețeaua feroviară din România este electrificată, o asemenea interdicție va avea un impact major asupra transportului pe calea ferată din România, căci pe majoritatea magistralelor se circulă cu tracțiune electrică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













