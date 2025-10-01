Criză la CFR Călători: datoriile lasă locomotivele electrice în depouri, trenurile vor fi trase de locomotive diesel

Stiri actuale
01-10-2025 | 12:56
CFR face economie: taie salariile și programul a peste 1400 de angajați, care vor munci doar patru zile pe săptămânăCFR face economie: taie salariile și programul a peste 1400 de angajați, care vor munci doar patru zile pe săptămână
Getty

Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe rețeaua feroviară națională, din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat către Electrificare CFR SA, scrie Club Feroviar.

autor
Vlad Dobrea

CFR Călători nu a achitat decât parțial facturile la energia electrică de tracțiune emise în ultimele luni.

Club Feroviar a intrat în posesia unei adrese trimise în urmă cu două zile de conducerea SC Electrificare CFR SA către Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și spre știință CFR Călători. Documentul îl puteți consulta și în facsimilul alăturat.

Dacă această notificare își va produce efectele, începând de marțea viitoare, 7 octombrie, locomotivele electrice ale CFR Călători vor rămâne în depouri, fiind posibilă doar circulația cu locomotive diesel.

Măsura va afecta trenurile de scurt, mediu și mai ales de lung parcurs ale operatorului feroviar de stat. Chiar dacă doar aproximativ 40% din rețeaua feroviară din România este electrificată, o asemenea interdicție va avea un impact major asupra transportului pe calea ferată din România, căci pe majoritatea magistralelor se circulă cu tracțiune electrică.

Citește și
După alcooltest, scăpa doar cu amendă. A cerut să-i fie luate probe biologice, iar ce a urmat e incredibil
Record periculos în Dolj: Bărbat cu alcoolemie de 2,18 g/l, prins la volan fără permis

Sursa: Club Feroviar

Etichete: locomotiva, CFR,

Dată publicare: 01-10-2025 12:56

Articol recomandat de sport.ro
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Citește și...
Record periculos în Dolj: Bărbat cu alcoolemie de 2,18 g/l, prins la volan fără permis
Stiri actuale
Record periculos în Dolj: Bărbat cu alcoolemie de 2,18 g/l, prins la volan fără permis

Un bărbat a fost reţinut de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, după ce a condus o maşinâ având o alcoolemie de 2,18 g/l în sânge şi fără a avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”
Stiri actuale
Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”

Ambasada SUA în România a anunțat miercuri suspendarea activității pe pagina sa de Facebook din cauza lipsei de fonduri. De asemenea, ambasada precizează că serviciile pentru pașapoarte și vize continuă doar ”în măsura posibilităților”.

Angajați CFR Marfă, suspectați că au furat piese de locomotive și combustibil. Percheziții în trei județe și Capitală
Stiri actuale
Angajați CFR Marfă, suspectați că au furat piese de locomotive și combustibil. Percheziții în trei județe și Capitală

În județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov și în București au loc miercuri 18 percheziții, ca urmare a unei sesizări făcute de CFR Marfă privind furtul de piese de locomotive și combustibil, ancheta vizând mai mulți angajați ai companiei.

 

Recomandări
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor
Stiri actuale
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.  

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Octombrie 2025

03:12:52

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28