Răsturnare de situație pe ultima sută de metri. CFR SA nu mai suspendă trenurile CFR Călători și TFC

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat vineri seara că nu va mai suspenda trenurile CFR Călători și Transferoviar Călători (TFC), așa cum era prevăzut să se întâmple de luni, 1 septembrie, informează ClubFeroviar.ro.

Decizia vine după efectuarea unor plăți parțiale din partea celor doi operatori feroviari, care aveau datorii semnificative către administratorul infrastructurii pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii (TUI).

CFR SA a emis Dispoziția RCC nr. 182/29.09.2025, ora 19.00, prin care a suspendat aplicarea telegramei nr. 28 din 27.08.2025, ce stabilea oprirea a zeci de trenuri Regio operate de CFR Călători și TFC.

Conflictul a început de săptămâna trecută

La finele săptămânii trecute, CFR SA a trimis o notificare către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA în care i se aduce la cunoștință directorului general Traian Preoteasa că are facturi neachitate în valoare de 41.414.733,68 lei, echivalentul a aproape 8,2 milioane de euro la plata TUI. O notificare similară a fost trimisă și către Transferoviar Călători, operator privat controlat de omul de afaceri Călin Mitică. În consecință, de luni, 1 septembrie, ar fi urmat să fie oprite zeci de trenuri Regio ale celor doi operatori.

”Ce am discutat am făcut: la CFR Călători le-am dat ieri 7,8 milioane de lei și azi le-am făcut deschidere pentru 29 de milioane. La TFC le-am dat ieri 7,5 milioane și azi le-am făcut deschideri de 600.000 de lei. Aceste sume nu sunt din compensația pe contractele pe 10 ani. Aici avem plățile la zi!!!!! Sunt sume din facilități din trimestrul 4 și din Contractul de servicii publice licitat pentru trenul nou al CFR Călători”, declara în urmă cu două zile pentru Club Feroviar președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu.

