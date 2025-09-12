Noul mers al trenurilor 2025-2026. CFR Călători lucrează la programul trenurilor cu ajustări pe mai multe rute importante

CFR Călători pregătește un nou mers al trenurilor. Odată cu adoptarea acestuia, pe unele rute timpul ar urma să se reducă, asta în timp ce pe altele schimbarea ar putea duce la creșterea timpului petrecut pe drum.

Noul mers al trenurilor 2025-2026 urmează să intre în vigoare începând cu data de 14 decembrie. Momenta, informațiile din spațiul public legate de timpul pe care trenurile ar urma să îl petreacă trenurile pe drum fac parte dintr-un proiect care încă nu a fost adoptat, notează Club Feroviar.

Schimbările luate în calcul odată cu noul mers al trenurilor s-ar putea face simțite pe unele dintre cele mai circulate tronsoane, inclusiv cele care duc către mare. Astfel, trenul IR 1583 care în prezent parcurge ruta București Nord–Constanța în 2 ore și 29 de minute, ar urma ca din 14 decembrie să fie înlocuit de IR 1581, care va face același drum în doar 2 ore și 16 minute. Schimbări similare apar și la alte garnituri: IR 1583 va prelua traseul actualului IR 1585, reducând durata de la 2 ore și 27 de minute la 2 ore și 18 minute.

La întoarcere, Constanța–București Nord, IR 1582 va parcurge traseul în 2 ore și 21 de minute, cu 9 minute mai puțin decât IR 1580. Tot aici, IR 1584 va ajunge la destinație în 2 ore și 21 de minute, față de 2 ore și 30 de minute cât face acum.

Și pe ruta București Nord–Galați apar mici reduceri de timp. IR 1571 va ajunge în 3 ore și 49 de minute (cu un minut mai repede), iar IR 1573 în 3 ore și 50 de minute, față de 4 ore și 2 minute în prezent. La întoarcere, IR 1572 va dura cu un minut mai mult (3 ore și 44 de minute în loc de 3 ore și 43), dar IR 1574 va câștiga 13 minute, ajungând la 3 ore și 42 de minute față de 3 ore și 55 în programul actual.

Între București Nord și Craiova, vor fi introduse ca Interregio trei perechi de trenuri Alstom Coradia Stream, unele dintre acestea înlocuind actuale trenuri Regio Expres. Programul de circulație al noilor trenuri nu va fi complet imediat, deoarece nu toate vor fi operate cu noile rame electrice de la început; acestea vor fi introduse pe măsură ce sosesc și sunt recepționate de CFR Călători.

La dus, programul va fi următorul: IR 16011 București Nord 6:32 – Craiova 10:59 (4 ore și 27 de minute), IR 16013 București Nord 7:59 – Craiova 11:50 (3 ore și 51 de minute) și IR 16015 (actualul 9911) București Nord 19:34 – Craiova 23:40 (4 ore și 6 minute, față de 4 ore și 24 de minute în prezent).

La întors, trenurile vor circula astfel: IR 16012 Craiova 3:16 – București Nord 7:14 (3 ore și 58 de minute), IR 16014 Craiova 14:32 – București Nord 18:38 (4 ore și 6 minute) și IR 16016 (actualul 9918) Craiova 16:45 – București Nord 20:54 (4 ore și 9 minute, față de 4 ore și 34 de minute acum).

În cazul trenurilor are circulă pe Valea Prahovei diferențele urmează să fie minime. Astfel, RE 3003 București Nord-Brașov va face pe drum 2 ore și 46 de minute, în loc de 2 ore și 57 de minute, iar RE 3002 Brașov-București Nord 2 ore și 47 de minute, față de 2 ore și 49 de minute acum.

Noul mers al trenurilor Regio Expres

Călătoria cu trenurile Regio Expres între București și Pitești, unde au loc lucrări de reînnoire a căii ferate, durata călătoriei rămâne relativ aceeași. De exemplu, RE 9201 București Nord-Pitești va ajunge la destinație în 1 oră și 59 de minute, în loc de 2 ore și 4 minute, iar perechea sa RE 9200 Pitești-București în 1 oră și 58 de minute, față de 1 oră și 53 de minute.

Vești bune pentru cei care merg cu trenul între București și Buzău cu Regio Expres. Trenul RE 5003 București Nord-Buzău ar urma să facă 1 oră și 55 de minute, față de 2 ore și 2 minute în prezent. La întoarcere, RE 5002 Buzău-București Nord va face pe petrece pe drum 1 oră și 47 de minute, comparativ cu 2 ore și 5 minute acum.

În cazul rutei dintre Sibiu și Craiova timpul petrecut în trafic va scădea la 5 ore și 8 minute de la 5 ore și 49 de minute în cazul trenul RE 2012. La întoarcere, trenul RE 2016 va sta pe drum 5 ore și 17 minute, cu un minut mai puțin ca în actualul grafic de circulație.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













