Zece trenuri care circulă de la Gara Nord la Aeroportul Henri Coandă vor fi suspendate timp de patru zile

Stiri actuale
30-09-2025 | 21:18
Gara de Nord, călători
Inquam Photos / George Calin

Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă şi retur nu vor circula în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00, pentru efectuarea unor lucrări, a anunțat CFR Călători.

autor
Lorena Mihăilă

„Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional Henri Coandă, solicitate şi realizate de către administratorul infrastructurii - CNCF CFR SA, CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar rezervat lucrărilor, 10 trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) aflate în circulaţie pe această rută. Lucrările solicitate şi realizate de către administratorul infrastructurii CFR SA se vor desfăşura zilnic, în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00", se precizează în comunicat.

Trenurile care nu vor circula

Astfel, următoarele trenuri CFR Călători nu vor circula:

• R-M 7917 Bucureşti Nord (plecare 09:10) - Aeroport Henri Coandă (sosire 09:31);

• R-M 7919 Bucureşti Nord (plecare 09:50) -Aeroport Henri Coandă (sosire 10:11); R-M 7920 Aeroport Henri Coandă (plecare 09:52) - Bucureşti Nord (sosire 10:17);

Citește și
accident tren vaslui
Mașină lovită de tren, în Vaslui. Trei dintre pasageri au fost răniți

• R-M 7921 Bucureşti Nord (plecare 11:10) - Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31);

• R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) - Bucureşti Nord (sosire 10:57); R-M 7923 Bucureşti Nord (plecare 12:30) - Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51);

• R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) - Bucureşti Nord (sosire 12:17); R-M 7925 Bucureşti Nord (plecare 13:50) - Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11);

• R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) - Bucureşti Nord (sosire 13:37);

• R-M 7928 Aeroport Henri Coandă (plecare 14:32) - Bucureşti Nord (sosire 14:57);

Restul de 38 de trenuri ale CFR Călători de pe această rută vor circula conform graficului de circulaţie prevăzut în Mersul trenurilor.

Compania recomandă călătorilor să solicite informaţii despre orele de sosire şi de plecare ale trenurilor în/din staţiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport şi să consulte site-urile operatorului pentru informaţii actualizate despre modificările survenite în circulaţia anumitor trenuri.

Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme de peste 7,5 miliarde de dolari

Sursa: Agerpres

Etichete: tren, CFR Calatori, aeroport henri coanda,

Dată publicare: 30-09-2025 21:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Nemulțumirile studenților la începutul anului universitar: „Ne-au luat reducerile la tren, acum ne-au luat din burse”
Stiri Educatie
Nemulțumirile studenților la începutul anului universitar: „Ne-au luat reducerile la tren, acum ne-au luat din burse”

Studenții din toată țara au început de luni facultatea. Universitățile au organizat festivități de deschidere, iar bobocii s-au arătat plini de speranță.  

Mașină lovită de tren, în Vaslui. Trei dintre pasageri au fost răniți
Stiri actuale
Mașină lovită de tren, în Vaslui. Trei dintre pasageri au fost răniți

Grav accident, luni dimineață, în județul Vaslui. Un autoturism în care se aflau patru bărbați a fost lovit în plin de un tren Regio, la trecerea peste calea ferată.

Studenții au reducere de 90% la biletele de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care învață
Stiri Sociale
Studenții au reducere de 90% la biletele de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care învață

Studenții cu vârsta până în 30 de ani vor avea în anul universitar 2025-2026 reducere de 90% din prețul biletelor de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ la care sunt înmatriculați.

A scăpat din accidentul de tren, dar nu și de polițiști. Șoferul din Bistrița care a forțat trecerea la nivel a fost prins
Stiri actuale
A scăpat din accidentul de tren, dar nu și de polițiști. Șoferul din Bistrița care a forțat trecerea la nivel a fost prins

După aproape două săptămâni de căutări, șoferul care a provocat un grav accident feroviar în Bistrița-Năsăud a fost găsit.

Momentul în care o refugiată ucraineană de 23 de ani este înjunghiată mortal într-un metrou din SUA
Stiri externe
Momentul în care o refugiată ucraineană de 23 de ani este înjunghiată mortal într-un metrou din SUA

Un videoclip șocant surprinde momentul în care o tânără refugiată ucraineană de 23 de ani este înjunghiată mortal într-un tren din Charlotte, SUA.

Recomandări
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că are ”mai multe elemente, şi de context şi specific”, referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după ce a citit ”tot dosarul”. 

Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme, de peste 7,5 miliarde de dolari
Stiri actuale
Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme, de peste 7,5 miliarde de dolari

Ministerul Apărării cere acordul Parlamentului ca să cumpere 216 tancuri de ultimă generație, care vor fi produse la noi în țară. În plus, 76 de vehicule derivate, și 54 de mitraliere ar urma să ajungă în posesia Armatei Române.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28