De luni nu mai circulă zeci trenuri: CFR SA taie curse după ce „sora” CFR Călători nu și-a plătit datoria | Listă

După ce luni se ajunsese la o înțelegere și oficialii CFR SA promiseseră că nu vor fi trenuri anulate la CFR Călători și Transferoviar Călători pe motiv de neplată a Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), miercuri după amiază s-au răzgândit.

Administratorul infrastructurii feroviare, CFR SA, a dat o dispoziție în teritoriu prin care comunică ce trenuri ale CFR surorii CFR Călători se vor anula începând de luni 1 septembrie, respectiv de la 1 octombrie, scrie ClubFeroviar.ro.

CFR Călători a emis, la scurt timp după publicarea acestei știri un comunicat de presă în care susține că deși a plătit o parte din tranșa datorată CFR SA este în imposbilitatea de a plăti tot și dă vina pe o altă instituție, ARF, care nu i-ar fi virat, la rândul ei, circa 139 de milioane de lei, ci doar 7,8 milioane.

Comunicatul integral este acesta:

„CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloare facturilor pentru tarifului de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 mil lei, având în vedere că deși avea de încasat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public, peste 139 milioane lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF a fost achitată doar suma de 7.8 mil lei care a intrat în conturile CFR Călători în data de 26.08.2025.

Cu toate acestea CFR Călători a achitat către CFR SA din valoarea scadentă, până în prezent, 13 milioane lei și întreprinde în continuare demersurile necesare, atât pentru încasarea sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviara că urmare a prestației efectuate, cât și pentru plata sumelor datorate CFR SA și celorlalți furnizori de servicii .

Menționăm că dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează și întârzieri în plata facilităților de călătorie acordate diferitelor categorii sociale și a compensației suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente .

CFR Călători cere scuze publicului călător pentru incovenientele care pot aparea și face tot ce este posibil pentru a limita impactul acestora.”

Lanțul datoriilor și înțelegerea care a picat după doar două zile

Acum câteva zile, compania de stat CFR SA, cea care administrează infrastructura de cale ferată din România, a notificat CFR Călători, compania de stat care se ocupă cu transportul de pasageri pe cale ferată că în urma neplății TUI-ului (în valoare de 8,2 milioane de euro) există riscul real de a tăia din trenuri. Ambele companii de stat sunt în subordinea Ministerului Transporturilor.

La scurt timp după ce informația a fost făcută publică în presă CFR Călători a revenit cu un comunicat oficial în care a asigurat publicul că „impedimentele au fost depășite”. „(...) nu există riscul interdicției de circulație a unor trenuri operate de către CFR Călători pe rețeaua națională aflată în administrarea CFR SA”, a asigurat conducerea CFR Călători. Iată că înțelegerea a picat.

„Vom prezenta mai întâi integral (fără numele semnatarilor, din motive de GDPR) textul telegramei trimise în teritoriu de Direcția Trafic a CFR SA și apoi punctele de vedere al președintelui ARF, Mihai Barbu, și al liderul FSTFR, Rodrigo Maxim”, precizează sursa citată.

„Conform Notificării CFR SA nr. 1/3472 din data de 20.08.2025 emisă ca urmare a neachitării datoriilor restante ale CFR Călători, se dispune suspendarea următoarelor trase aparținând CFR Călători”, se precizează în telegrama trimisă în teritoriu, după care sunt prezentate listele cu trenurile CFR Călători anulate de CFR SA.

Trenuri anulate la CFR Călători

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5431 si 5432 SE ANULEAZĂ în relația Bacău – Suceava Nord și retur. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5539 si 5540 SE ANULEAZĂ în relația Pașcani – Suceava Nord și retur. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5568 si 5570, SE ANULEAZĂ în relația Botoșani- Suceava Nord și retur. Începând cu data de 06.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 7035 si 7038 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Urziceni și retur. a) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8003 SE ANULEAZĂ în relația București Obor- Fetești. b) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8005 SE ANULEAZĂ în relația București Obor – Constanța. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5106 și 5107 SE ANULEAZĂ în relația Mărășești – Buzău și retur.

Vezi lista completă a trenurilor anulate pe ClubFeroviar.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













