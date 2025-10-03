”CFR Călători vă oferă”: Omleta 14 lei, ceafa de porc cu garnitură 44 lei, bere 10 lei. Ce prețuri sunt la vagonul bar-bistro

03-10-2025 | 12:04
vagon bar-bistro cfr calatori
Vagonul bar-bistro al CFR Călători care circulă pe relația Brașov-Constanța are prețuri cu mult sub cele practicate de majoritatea restaurantelor din România. CFR vinde o bere și cu 10 lei, în timp ce o ceafă de porc cu cartofi și salată costă 44 lei.

 

Cristian Anton

CFR Călători vinde mâncare gătită, dulciuri și băuturi în vagonul său bar-bistro care circulă pe relația Brașov-Constanța la prețuri mult mai bune față de majoritatea restaurantelor din România, potrivit meniului publicat pe site-ul companiei feroviare de stat, completat și de cei de la Club Feroviar.

Potrivit CFR Călători, un sandviș costă 10 lei (iar călătorii pot alege între 10 sortimente), o înghețată e 12 lei, o cafea instant cu lapte costă doar 3 lei, un suc e 7 lei, iar apa la 500 ml are un preț de 5 lei.

Meniul de la vagonul bar-bistro al CFR Călători poate fi consultat AICI.

tren, cfr calatori
Un tren din Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 de km în 12 ore și 17 minute. Reacția CFR Călători

Pentru o băutură energizantă se încasează 12 lei, în timp ce gustări precum snacksuri, chipsuri sau un baton de ciocolată costă de la 6 lei la 15 lei.

O bere costă de la 10 lei la 20 de lei, în funcție de marcă, iar un vin pornește de la 15 lei o sticluță, la 45 lei sau 55 lei în cazul vinurilor la sticle de 750 ml.

În fine, băuturile spirtoase variază între 14 lei și 22 lei pentru 50 ml, în funcție de sortiment.

CFR Călători nu a publicat încă meniul mâncărurilor gătite, care este însă prezentat de Club Feroviar. Potrivit acestora, o omletă costă 14 lei, iar o ceafă de porc cu cartofi natur și salată e 44 lei.

Același preț e valabil și pentru alte feluri de grătar, dar coboară până la 38 lei-39 lei pentru cârnați oltenești sau cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată.

Modernizarea a 10 vagoane  bar-bistro, peste 16 milioane de euro

Pe 15 ianuarie 2024, operatorul feroviar de stat a semnat cu Remarul 16 Februarie Cluj-Napoca contractul cu titlul ”Servicii de modernizare vagon bar-bistro seria 8976 și achiziție servicii de mentenanță vagon bar-bistro modernizat”, explică sursa citată.

Valoarea serviciilor de modernizare a 10 vagoane se ridică la 9,95 milioane de euro fără TVA, la care se adaugă costul mentenanței, de 6.011.775 de euro fără TVA. Primul vagon 61 53 8976 005-4 a intrat în uzina reparatoare la data de 9 ianuarie 2024.

Deci în cel mai fericit caz, până în vara anului viitor, când expiră termenul din PNRR, CFR Călători va avea 10 astfel de vagoane. Insuficiente pentru numărul de trenuri Intercity din proiectul Mersului Trenurilor 2025-2026, care va intra în vigoare pe 14 decembrie.

CFR Călători are doar 7 curse cu vagoane restaurant. Cum explică compania situația

preturi, bautura, vagon, mancare, CFR Calatori, restaurant, meniu

