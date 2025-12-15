Zeci de mii de oameni au din nou apă potabilă, la 6 luni după catastrofa de la Praid. Sistem unic în România

Coșmarul zecilor de mii de localnici din județul Mureș, rămași fără apă potabilă în urma catastrofei ecologice de la Praid, a luat sfârșit. De luni, oamenii primesc apă după ce prima stație de desalinizare a fost pusă în funcțiune.

Este pentru prima oară când în România se folosește o astfel de tehnică. Stația de desalinizare din comuna Fântânele este prima din cele trei care au fost puse în funcțiune.

Este vorba despre un sistem gândit special pentru a scoate sarea din apa râului Târnava Mică, în urma catastrofei de la salina Praid. Din luna iunie, practic, apa a devenit imposibil de folosit pentru băut și gătit.

Levente Sipos, director Uzina de Apă Mureș: ”Stația de osmoză inversă a fost pus în funcțiune. Avem autorizația sanitară pe apa potabilă din comuna Fântânele. Nimeni nu credea că în apa potabilă în rețea trebuie folosită acestă tehnologie, dar din păcate accidentul ecologic de la Praid ne-a adus în acestă situație”.

Lucian Pavel, coordonator proiect: ”Capacitatea proiectată este de 30 mc pe oră. În cazul în care salinitatea crește, sistemul se adaptează, astfel încât apa să rămână întodeauna potabilă în rețea”.

Localnicii din zonă scapă astfel de căratul apei din recipientele speciale montate la fiecare colț de stradă.

”Ar fi cazul în secolul XXI să fie apă bună”

Localnic: ”Foarte bine că l-au montat”.

Localnic: ”Să sperăm că o să fie foarte bun, deja e și cazul, că de mult nu a băut Fântânele o apă bună de băut. Ar fi cazul în secolul XXI să fie apă bună”.

Din cauza catastrofei ecologice de la salina Praid, aproape 50.000 de oameni au rămas fără apă la robinete. Este vorba de localități aflate în amontele râului Târnava Mică.

În timp ce localitățile din Mureș încep să reintre la normalitate, în Praid, județul Harghita autoritățile au prelungit starea da alertă până în mijlocul lunii ianuarie.

