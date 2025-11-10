Stare de alertă prelungită în Harghita pentru încă 30 de zile, în urma dezastrului de la Praid. Ce măsuri rămân în vigoare

10-11-2025 | 10:00
Bogdan Ivan, la Praid
Comitetul Local pentru Situații de Urgență din Praid a decis prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile, începând cu 10 noiembrie, ca urmare a inundațiilor produse de pârâul Corund în zona Salinei Praid.

Aura Trif

Conform unei informări a Instituţiei Prefectului Harghita, starea de alertă a fost prelungită cu 30 de zile, în intervalul 10 noiembrie - 9 decembrie 2025, inclusiv.

Ce măsuri sunt luate de autorități

Măsurile dispuse vizează, în continuare, "mobilizarea tuturor mijloacelor, forţelor şi factorilor decizionali necesari pentru executarea lucrărilor necesare pentru menţinerea în siguranţă a perimetrului minier", dar şi informarea punctuală a populaţiei şi a localităţilor învecinate despre evoluţia fenomenului.

Accesul populaţiei în zona afectată şi în Canionul de Sare rămâne interzis, iar, dacă situaţia o impune, se va acorda asistenţă persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat.

De asemenea, în informarea citată se mai precizează că "Administraţia Bazinală de Apă Mureş, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Oltul al judeţului Harghita monitorizează permanent evoluţia fenomenului în perimetrul minier din comună, parametrii apei din pârâul Corund şi cursurile de apă din aval".

6 luni de stare de alertă

Starea de alertă a fost instituită pentru prima dată în comuna Praid în data de 8 mai, când au început infiltraţiile în subteran, în urma ploilor abundente.

Ulterior, după inundarea salinei de apele pârâului Corund, la sfârşitul lunii mai, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit în fiecare lună starea de alertă în comună.

Sursa: Agerpres

Etichete: inundatii, Harghita, stare de alerta, salina praid,

Dată publicare: 10-11-2025 10:00

