Salina Praid distrusă, zeci de mii de oameni fără apă, regiunea afectată, dar șefii Salrom sunt supărați că au fost demiși

După patru luni de la inundațiile care au distrus Salina Praid, ministrul Economiei a anunțat că toată conducerea Salrom a fost demisă. Cei șapte directori ar fi acționat neglijent și ar fi subevaluat riscurile de inundație, explică ministrul.

Din pricina acestei catastrofe, și acum 40.000 de oameni se alimentează cu apă potabilă din rezervoare montate pe străzi.

Decizia vine după ce au fost analizate rapoartele Corpului de Control al premierului și al ministerului de resort. Vechea conducere este acuzată că ar fi făcut achiziții inutile și costisitoare și ar fi tratat cu nepăsare riscurile reale ale inundării, spune ministrul Economiei, Radu Miruță.

În tot acest timp, cei care locuiesc pe o distanță de 80 de kilometri de Praid, pe malul râului Târnava Mare, își iau și acum apă cu bidoanele, din containerele special amenajate.

Oamenii sunt îngrijorați că apa va îngheța

Este cu atât mai greu în această perioadă, cu cât temperaturile sunt din ce în ce mai mici, iar oamenii sunt îngrijorați că apa din rezervoare va îngheța. În rețea, apa are, în continuare, salinitate ridicată.

Până acum s-au strâns 13.000 de semnături în campania „SOS Praid!” pentru reconstrucția zonei, profund afectată în urma dezastrului.

Pe de altă parte, conducerea demisă a Slarom a transmis că acuzațiile ministrului Economiei sunt nefondate și că directorii și-au făcut treaba.

