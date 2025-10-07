Zona Praid renaște prin povești și magie. Un film animat și un parc tematic ar putea atrage turiști noi

07-10-2025 | 11:14
Salina Praid

Un studio de animație din Odorheiu Secuiesc lansează un proiect integrat pentru revitalizarea turismului din Praid: un film animat bazat pe legende locale și un parc tematic „de poveste” pentru copii și adulți.

Sabrina Saghin

Un studio de animaţie din Odorheiu Secuiesc propune un proiect integrat pentru revitalizarea turismului din zona Praid, grav afectat de inundarea minei de sare, respectiv realizarea unui film de desene animate bazat pe legendele din Ţinutul Sării şi construirea unui parc tematic, „de poveste", care să atragă deopotrivă copii şi adulţi.

Studioul lansează proiect de film și parc tematic

Ideea îi aparţine iniţiatorului serialului de desene animate Legendarium şi a studioului cu acelaşi nume, Fazakas Szabolcs, care face parte din celula de criză înfiinţată de Consiliul Judeţean Harghita pentru reducerea impactului situaţiei de la Praid asupra comunităţii, a turismului local şi regional.

Fazakas Szabolcs a declarat, pentru AGERPRES, că, în opinia sa, pentru dezvoltarea turismului de oriunde din ţară trebuie să se pornească de la legendele şi poveştile locale, care oferă „viaţă şi energie unui loc".

Drept urmare, studioul pe care-l conduce va realiza un film de desene animate, bazat pe poveşti locale din Praid şi împrejurimi şi va aduce în prim-plan legende precum cea a minei Praid, a Dealului Sării sau legenda Lacului Ursu.

Acesta va fi un film de aventură şi acţiune, cu un puternic mesaj educativ, în care copiii devin eroii care salvează poveştile tradiţionale ale regiunii.

Fazakas Szabolcs a dezvăluit că, în film, personaje malefice vor să distrugă salina din Praid, dar copiii intră în acţiune pentru a salva legendele locului, pe zâna Sara (simbolizând sarea), dar şi castelul de Sare.

Filmul prezintă copii salvând legendele locului

„În Ţinutului Sării, tărâmul magic al zânelor, uriaşilor şi spiriduşilor, prinde viaţă legenda unui război vechi. Rika şi Zete, cei doi paznici ai legendelor, descoperă că Devi - figura malefică a miturilor transilvănene - se pregăteşte să dea o lovitură distructivă la Praid şi pornesc să salveze locul legendar şi să oprească răul", se arată în prezentarea filmului.

Întrebat dacă vor reuşi copiii să salveze salina, Szabolcs spune că nu ştie, dar important e că va fi salvată legenda, care este eternă.

„În desene animate noi salvăm legenda. Legenda rămâne eternă. Salina nu mai este (...), dar măcar avem povestea", spune Fazakas Szabolcs.

El a adăugat că interesant este faptul că legenda salinei Praid „a prezis" şi catastrofa care a afectat-o în luna mai, şi că „ar fi bine ca oamenii să asculte legendele care sunt mesaje din trecut şi arată calea spre viitor".

Proiectul a fost înscris şi a câştigat participarea la competiţia de dezvoltare de proiecte „Pitch Please", organizată de Festivalul Internaţional de Film de Animaţie „Animest", iar scenaristul filmului, Kudelasz Nobel, lucrează în această perioadă cu mentori din Bucureşti, respectiv Dan Panaitescu şi Cristian Pascariu, pentru a crea un pachet profesional cu care să atragă finanţare, dar şi posibilitatea de a avea acces la festivaluri internaţionale.

Proiectul câştigă competiţia Animest

În continuarea proiectului, se doreşte crearea unui parc tematic în zona Praid, un spaţiu de basm care le va permite vizitatorilor, copii şi adulţi, să vadă locurile în care se petrece acţiunea fimului animat, dar şi personajele din această producţie.

„Nu vorbim de un parc de distracţie, este un parc tematic în care vom include Castelul de Sare al Zânelor, Cetatea lui Rapsoné, toate aceste locaţii legate frumos. Scena desenului animat să poată fi vizitată de copii, să meargă acolo între aceste locaţii, să vadă personajele acestor desene animate. Să fie ceva în jurul Praidului care să atragă turiştii", a mai spus Fazakas Szabolcs.

Acesta este de părere că iniţiativa poate revitaliza zona din punct de vedere turistic, modelul fiind implementat cu succes şi în alte zone, precum Parcul Dumbrava Minunată din Bucovina sau Magic Parc din Râşnov.

„Eu ştiu că o să atragă turiştii. Numai că şi localnicii trebuie să creadă şi să simtă acest lucru. Pentru că în alte părţi acest lucru funcţionează. (...) Iar copiilor le place, copiii îi duc şi pe părinţi în astfel de parcuri. Eu zic că ar fi un punct de atracţie foarte căutat pentru Praid, dacă se poate realiza acest lucru", a completat Fazakas Szabolcs.

Iniţiativa poate revitaliza turismul

Totodată, a punctat el, proiectul trebuie realizat în comun cu autorităţile şi comunitatea din Praid, iar filmul de desene animate poate fi chiar „un film turistic", care să aducă vizitatori dornici să vadă locurile din legende.

„Dacă acceptă ajutorul nostru, eu zic că o să fie bine. Eu ştiu şi simt. Asta s-a întâmplat şi la Băile Seiche (de lângă Odorheiu Secuiesc - n.r.). Înainte să deschidem Parcul Mini Transilvania, erau 4.000 de turişti la Băile Seiche şi acum sunt 100.000 de turişti. Deci, cifra vorbeşte de la sine", a conchis acesta.

De asemenea, echipa Legendarium a pus gratuit la dispoziţia autorităţilor o hartă cu legendele din Ţinutul Sării, fiecare desen fiind însoţit de un cod GPS cu informaţii despre locul respectiv.

În plus, a fost oferită Asociaţiei Turistice din Praid şi antreprenorilor din zonă şi o hartă turistică, care cuprinde 160 obiective ce pot fi vizitate pe o rază de 100 de kilometri în jurul localităţii Praid.

Proiectul vine într-un moment în care turismul din Praid are nevoie de o reinventare, după ce numărul de vizitatori s-a redus drastic, în contextul în care oferta turistică s-a bazat până acum preponderent pe Salina Praid. 

