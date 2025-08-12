Localnicii evacuați din zona Salinei Praid pot reveni acasă începând cu 13 august. Anunțul CJSU Harghita

12-08-2025 | 17:33
AFP

Localnicii evacuați din zona Salinei Praid pot reveni acasă începând cu data de 13 august, a decis Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Harghita.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit unui comunicat transmis de Instituţia Prefectului, CJSU Harghita a dezbătut şi a aprobat, în şedinţa extraordinară de marţi, "Procedura completă de monitorizare, alarmare şi evacuare pentru revenirea în siguranţă a populaţiei în zona Salina Praid", în elaborarea căreia s-au avut în vedere "recomandările experţilor internaţionali în mecanica rocilor, existenţa sistemelor de monitorizare şi propunerile specialiştilor din domeniile apelor, mineritului şi situaţiilor de urgenţă".

Conform sursei citate, documentul stabileşte mai mulţi parametri pentru monitorizarea situaţiei, respectiv "debitul pârâului Corund, salinitatea apei din mină, concentraţia gazului metan din mină, cantitatea precipitaţiilor, deplasările detectate de sistemul ATS, magnitudinea fenomenelor detectate de sistemul microseismic, mişcările vizibile ale terenului din zona pârâului Corund, formarea şi propagarea de fisuri vizibile pe străzi, clădiri şi elementele de infrastructură".

Coduri de alertă locală

Totodată, au fost stabilite pragurile de alarmare, precum şi cinci coduri de alertă locală (verde, galben, portocaliu, roşu, "gas"), în funcţie de care activitatea economico-socială pe teritoriul comunei Praid se desfăşoară în mod normal, populaţia este avertizată prin mijloace specifice, se fac pregătiri pentru evacuarea populaţiei, iar ca măsură extremă se transmite prin intermediul aplicaţiei RO-Alert mesajul de evacuare imediată, se mai arată în comunicatul Prefecturii.

Procedura aprobată stabileşte instituţiile responsabile de aplicarea ei, fluxul informaţional dintre acestea şi populaţie, precum şi modul de desfăşurare a operaţiunilor aferente fiecărui cod.

De asemenea, s-a mai aprobat ca posturile fixe de jandarmi care asigurau paza perimetrului să fie înlocuite de echipaje de patrulare.

"Menţionăm faptul că înainte de adoptarea procedurii, s-a realizat testarea cu succes a modului de acţiune a instituţiilor responsabile de aplicarea acesteia. Odată cu adoptarea procedurii s-a decis revenirea în siguranţă a populaţiei evacuate din zona Salinei Praid, începând cu data de 13 august 2025, ora 16, prevederile Hotărârii nr. 6/2025 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Harghita pentru evacuarea persoanelor din zona preconizată a fi afectată de surpări din zona Salinei Vechi fiind suspendate pe durata stării de alertă", se mai arată în comunicatul citat. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 12-08-2025 17:25

