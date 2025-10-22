Oamenii din apropierea Salinei Praid se descurcă greu cu apa potabilă. Iau din rezervoare stradale, dar riscă să înghețe

Temperaturile scăzute din ultimele zile creează teamă în rândul celor 40.000 de oameni afectați de dezastrul de la Salina Praid.

De cinci luni, localnicii iau apă potabilă din rezervoarele montate pe străzi. Dar înghețul îi poate lăsa și fără această resursă.

Între timp, la uzina de apă a început montarea unui sistem de desalinizare. Dar lucrările vor fi gata abia la sfârșitul lunii noiembrie.

Cei care locuiesc pe o distanță de 80 de kilometri, de-a lungul râului Târnava Mare, își iau apă cu bidoanele, din containerele special amenajate. E cu atât mai greu în această perioadă, cu cât temperaturile sunt din ce în ce mai mici.

Localnici: „Luăm de aici, cumpărăm, ne descurcăm, s-a resimțit azi dimineață, câteodată folosești un bidon la o mâncare, speli zarzavaturile, le clătești” (...)

„Apoi greu ne descurcăm, eu plătesc la cineva, la un băiat să îmi aducă apa, apa sus că eu nu pot să car. Am 82 de ani, vine și frigul, poate îngheață aici și ce faci...Spăl cu apă fierbinte de la robinet și după aia le clătesc cu astea ce să fac”

Oamenii sunt îngrijorați că apa din rezervoare va îngheța.

Localnici: „Până acum ne-au dat gata ambalată, acum nu mai de două săptămâni bune și apoi luăm de la rezervoarele astea de aici, de acum încolo dacă vine frigul o să înghețe”

„Câte două bidoane aducem sus, ne descurcăm, la două zile două trei bidoane afară să nu înghețe”

„Eu îmi cumpăr apă de băut și cu astalaltă mai spăl, pentru mâncare duc de aici”.

Apa din rețea are, în continuare, salinitate ridicată.

Sorin Megheșan, primar Târnăveni: „Depășește valoarea legală admisă de 250 mg/litru, astăzi a avut 383. Se desfășoară lucrările la stația de desalinizare pentru a putea furniza începând cu luna decembrie”

Între timp, s-au strâns 13.000 de semnături în campania „SOS Praid!”, pentru reconstrucția zonei, care a fost profund afectată în urma dezastrului. Mii de oameni au rămas fără locuri de muncă, iar turismul e inexistent, deși destinația era inclusă în primele 10 la nivel național.

