Oamenii din apropierea Salinei Praid se descurcă greu cu apa potabilă. Iau din rezervoare stradale, dar riscă să înghețe

Stiri actuale
22-10-2025 | 08:54
×
Codul embed a fost copiat

Temperaturile scăzute din ultimele zile creează teamă în rândul celor 40.000 de oameni afectați de dezastrul de la Salina Praid.

autor
Reka Bereczki

De cinci luni, localnicii iau apă potabilă din rezervoarele montate pe străzi. Dar înghețul îi poate lăsa și fără această resursă.

Între timp, la uzina de apă a început montarea unui sistem de desalinizare. Dar lucrările vor fi gata abia la sfârșitul lunii noiembrie.

Cei care locuiesc pe o distanță de 80 de kilometri, de-a lungul râului Târnava Mare, își iau apă cu bidoanele, din containerele special amenajate. E cu atât mai greu în această perioadă, cu cât temperaturile sunt din ce în ce mai mici.

Localnici:Luăm de aici, cumpărăm, ne descurcăm, s-a resimțit azi dimineață, câteodată folosești un bidon la o mâncare, speli zarzavaturile, le clătești (...)

Citește și
Salina Praid
Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant. Guvernul ia în calcul demiteri

„Apoi greu ne descurcăm, eu plătesc la cineva, la un băiat să îmi aducă apa, apa sus că eu nu pot să car. Am 82 de ani, vine și frigul, poate îngheață aici și ce faci...Spăl cu apă fierbinte de la robinet și după aia le clătesc cu astea ce să fac

Oamenii sunt îngrijorați că apa din rezervoare va îngheța.

Localnici: Până acum ne-au dat gata ambalată, acum nu mai de două săptămâni bune și apoi luăm de la rezervoarele astea de aici, de acum încolo dacă vine frigul o să înghețe

„Câte două bidoane aducem sus, ne descurcăm, la două zile două trei bidoane afară să nu înghețe”

„Eu îmi cumpăr apă de băut și cu astalaltă mai spăl, pentru mâncare duc de aici”.

Apa din rețea are, în continuare, salinitate ridicată.

Sorin Megheșan, primar Târnăveni: Depășește valoarea legală admisă de 250 mg/litru, astăzi a avut 383. Se desfășoară lucrările la stația de desalinizare pentru a putea furniza începând cu luna decembrie”

Între timp, s-au strâns 13.000 de semnături în campania „SOS Praid!”, pentru reconstrucția zonei, care a fost profund afectată în urma dezastrului. Mii de oameni au rămas fără locuri de muncă, iar turismul e inexistent, deși destinația era inclusă în primele 10 la nivel național.

Sursa: Pro TV

Etichete: apa potabila, praid, salinitate,

Dată publicare: 22-10-2025 08:46

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Șefii Salrom au fost dați afară: ”A durat ceva, dar s-a întâmplat”. Spuneau că n-au nicio vină pentru dezastrul Salinei Praid
Stiri Sociale
Șefii Salrom au fost dați afară: ”A durat ceva, dar s-a întâmplat”. Spuneau că n-au nicio vină pentru dezastrul Salinei Praid

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a fost demisă conducerea Salrom: ”Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale, a fost schimbată”.

 

Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant. Guvernul ia în calcul demiteri
Stiri actuale
Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant. Guvernul ia în calcul demiteri

Corpul de Control al premierului a transmis concluziile verificărilor făcute în cazul salinei Praid, la Societatea Națională a Sării și la Apele Române.

Diana Buzoianu, după raportul de la Salina Praid: „Demiterea fostului director al Apelor Române a fost corectă”
Stiri Politice
Diana Buzoianu, după raportul de la Salina Praid: „Demiterea fostului director al Apelor Române a fost corectă”

Ministrul Mediului, a transmis sâmbătă, după publicarea raportului Corpului de Control al premierului privind Salina Praid, că documentul confirmă că demiterea fostului director al Apelor Române și asumarea unor reforme profunde au fost decizii corecte.

Verificările Corpului de Control la Salina Praid, finalizate. Riscul de inundare și afectare a zăcământului, ignorat
Stiri actuale
Verificările Corpului de Control la Salina Praid, finalizate. Riscul de inundare și afectare a zăcământului, ignorat

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională "Apele Române", acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai.

Dezastrul de la Salina Praid. Târnăveni, fără apă potabilă de aproape cinci luni. „Salinitatea e peste limita egală admisă”
Stiri actuale
Dezastrul de la Salina Praid. Târnăveni, fără apă potabilă de aproape cinci luni. „Salinitatea e peste limita egală admisă”

La aproape cinci luni de când Salina Praid a fost inundată de pârâul Corund, sunt încă localități fără apă potabilă.

Recomandări
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului
Stiri actuale
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze, la București, doi ucraineni.

Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate
Stiri actuale
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate

Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”
Stiri actuale
Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Octombrie 2025

45:42

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28