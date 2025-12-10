Dezastrul de la Salina Praid continuă. Starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile

Stiri actuale
10-12-2025 | 16:07
Salina Praid
Pro Tv

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Praid a decis prelungirea stării de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, ca urmare a situației generate de inundarea Salinei Praid cu apele pârâului Corund.

autor
Claudia Alionescu

Starea de alertă a fost prelungită începând de miercuri, 10 decembrie, până pe 8 ianuarie 2026, inclusiv, conform unei informări a Instituției Prefectului Harghita.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a dispus, în continuare, mobilizarea tuturor forțelor și mijloacelor necesare pentru executarea lucrărilor necesare menținerii în siguranță a perimetrului minier, interzicerea accesului populației în zona afectată și în Canionul de Sare, precum și acordarea de asistență persoanelor și gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat, dacă situația o va impune.

Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Oltul' al județului Harghita monitorizează permanent evoluția fenomenului în perimetrul minier, precum și parametrii apei din pârâul Corund și cursurile de apă din aval, se mai arată în informarea citată.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a instituit pentru prima dată starea de alertă în comună pe 8 mai, atunci când, din cauza ploilor abundente, au apărut infiltrații în subteran.

Sursa: Agerpres

Etichete: Harghita, stare de alerta, salina praid,

Dată publicare: 10-12-2025 16:07

