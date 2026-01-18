Un gigant din Malaezia se extinde în România. Oferă salarii nete și de 7.500 lei pe lună

Un retailer cu articole pentru casă din Malaezia, cu peste 3.500 de magazine la nivel global, își extinde afacerile în România și deschide un supermarket în București. Potrivit anunțului de angajare, salariul unui store manager ajunge la 7.500 lei net.

Retailerul cu articole pentru casă Mr. DIY, din Malaezia, parte a D.I.Y. Group, care deține și operează peste 3.500 de magazine la nivel global, își pregătește intrarea în România, scrie Profit.

Compania a lansat deja anunțuri de angajare pentru magazinul pe care îl va deschide în București, la Colosseum Mall.

”În România, misiunea noastră este de a aduce cumpărături inteligente, convenabile și la un raport calitate-preț avantajos comunităților locale. Magazinele noastre oferă o gamă largă de peste 18.000 de produse din categorii cheie, cum ar fi hardware, articole de uz casnic, electrice, papetărie, articole sportive, jucării, cadouri, accesorii auto și multe altele. Ne propunem să le facem viața de zi cu zi mai ușoară clienților noștri cu soluții practice la prețuri accesibile. La MR DIY România, construim o echipă pasionată, energică și orientată spre client. Apreciem oamenii care iau inițiativă, se bucură de mediile de retail dinamice și doresc să-și dezvolte cariera cu un brand internațional”, scrie în anunțul de recrutare.

Grupul asiatic este prezent deja în trei țări din Europa

Pentru o poziție de Store Manager este oferit un salariu net de 6.500 - 7.500 lei / lună.

D.I.Y. Group este cel mai mare comerciant cu amănuntul de îmbunătățiri pentru locuințe din Malaezia, cu o capitalizare de piață de 3 miliarde de dolari.

Deține și operează peste 1.000 de magazine în Malaezia și peste 3.000 de magazine pe 10 piețe asiatice, africane și europene, inclusiv Thailanda, Indonezia, Polonia, Filipine, India, Turcia, Spania, Africa de Sud, Singapore, Brunei, Cambodgia, Hong Kong și Vietnam.

Compania, lansată în 2005, și-a stabilit deja prezența în Turcia și Spania în urmă cu 5 ani.

