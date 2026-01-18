Un gigant din Malaezia se extinde în România. Oferă salarii nete și de 7.500 lei pe lună

Stiri Sociale
18-01-2026 | 09:21
supermarket
Shutterstock

Un retailer cu articole pentru casă din Malaezia, cu peste 3.500 de magazine la nivel global, își extinde afacerile în România și deschide un supermarket în București. Potrivit anunțului de angajare, salariul unui store manager ajunge la 7.500 lei net.

 

autor
Cristian Anton

Retailerul cu articole pentru casă Mr. DIY, din Malaezia, parte a D.I.Y. Group, care deține și operează peste 3.500 de magazine la nivel global, își pregătește intrarea în România, scrie Profit.

Compania a lansat deja anunțuri de angajare pentru magazinul pe care îl va deschide în București, la Colosseum Mall.

În România, misiunea noastră este de a aduce cumpărături inteligente, convenabile și la un raport calitate-preț avantajos comunităților locale. Magazinele noastre oferă o gamă largă de peste 18.000 de produse din categorii cheie, cum ar fi hardware, articole de uz casnic, electrice, papetărie, articole sportive, jucării, cadouri, accesorii auto și multe altele. Ne propunem să le facem viața de zi cu zi mai ușoară clienților noștri cu soluții practice la prețuri accesibile. La MR DIY România, construim o echipă pasionată, energică și orientată spre client. Apreciem oamenii care iau inițiativă, se bucură de mediile de retail dinamice și doresc să-și dezvolte cariera cu un brand internațional”, scrie în anunțul de recrutare.

Grupul asiatic este prezent deja în trei țări din Europa

Pentru o poziție de Store Manager este oferit un salariu net de 6.500 - 7.500 lei / lună.

Citește și
cumparaturi online
Cum să te protejezi când cumperi de la magazine din afara UE. Sfaturile ANPC pentru perioada reducerilor de iarnă

D.I.Y. Group este cel mai mare comerciant cu amănuntul de îmbunătățiri pentru locuințe din Malaezia, cu o capitalizare de piață de 3 miliarde de dolari.

Deține și operează peste 1.000 de magazine în Malaezia și peste 3.000 de magazine pe 10 piețe asiatice, africane și europene, inclusiv Thailanda, Indonezia, Polonia, Filipine, India, Turcia, Spania, Africa de Sud, Singapore, Brunei, Cambodgia, Hong Kong și Vietnam.

Compania, lansată în 2005, și-a stabilit deja prezența în Turcia și Spania în urmă cu 5 ani. 

Un gigant german a cumpărat una dintre fostele perle ale industriei din România

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, salarii, magazin, deschidere, malaezia,

Dată publicare: 18-01-2026 09:21

Articol recomandat de sport.ro
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Citește și...
Reducerile de început de an readuc românii în magazine. La haine, promoțiile ajung până la 60%
Stiri Diverse
Reducerile de început de an readuc românii în magazine. La haine, promoțiile ajung până la 60%

După cheltuielile din ultimele două săptămâni, românii sunt atrași din nou în magazine cu reducerile de început de an. 

Cum să te protejezi când cumperi de la magazine din afara UE. Sfaturile ANPC pentru perioada reducerilor de iarnă
Stiri actuale
Cum să te protejezi când cumperi de la magazine din afara UE. Sfaturile ANPC pentru perioada reducerilor de iarnă

Autorităţile au capacităţi limitate de intervenţie în cazul magazinelor din afara UE administrate de către operatori fără personalitate juridică în spaţiul comunitar, avertizează directorul general al ANPC.

 

Ce fac românii după petrecerile de Revelion: stau la coadă la reciclat. Problema celor 200 de grame
Stiri actuale
Ce fac românii după petrecerile de Revelion: stau la coadă la reciclat. Problema celor 200 de grame

După mesele festive și cumpărăturile făcute pentru sărbători, mulți au revenit la magazine cu sacii plini de sticle și doze. La mai multe automate de reciclare s-au format cozi.

Problemele cu care se confruntă bulgarii după aderarea la euro. Multe magazine ar putea rămâne închise în ianuarie
Stiri externe
Problemele cu care se confruntă bulgarii după aderarea la euro. Multe magazine ar putea rămâne închise în ianuarie

În micile magazine, lipsa pachetelor „Euro starter”, cu monede de toate valorile, se dovedește a fi o problemă mai mare pentru comercianți decât dificultățile de conversie valutară.

„E bun, dar nu pentru mine”. Românii returnează, schimbă sau „dau mai departe” cadourile primite de sărbători
Stiri Economice
„E bun, dar nu pentru mine”. Românii returnează, schimbă sau „dau mai departe” cadourile primite de sărbători

„E bun, dar nu pentru mine!”. Asta aud cel mai des, zilele acestea, vânzătorii din magazine care primesc înapoi mii de produse de-abia oferite.

Recomandări
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei

Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski, avertizând că Moscova încearcă să paralizeze reţeaua energetică a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59