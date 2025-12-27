„E bun, dar nu pentru mine”. Românii returnează, schimbă sau „dau mai departe” cadourile primite de sărbători

27-12-2025 | 19:20
„E bun, dar nu pentru mine!”. Asta aud cel mai des, zilele acestea, vânzătorii din magazine care primesc înapoi mii de produse de-abia oferite.

Adriana Stere

Returul online este, ce-i drept, mai impersonal, dar și mai generos ca perioadă de timp. Desigur, varianta schimbării darurilor este rezervată clienților care au primit și bonul fiscal.

În fața unui magazin de parfumuri, un domn mărturisește ce își dorea de fapt de Crăciun.

Bărbat: „O capră. Îmi doresc foarte mult, știți? Mai am una și mai dorim una”.

La final de decembrie, unii vizitatori pleacă din malluri încărcați cu sacoșe. Mai mulți vin cu ele de acasă.

Japonia
Una dintre marile puteri ale lumii, Japonia, a aprobat un buget record pentru înarmare în 2026: 58 de miliarde de dolari

Persoană: „Exact pentru asta am venit, să-l schimb. Să schimb cadoul, să-i schimb culoarea”.

E un semn că a început să pălească efectul reacțiilor politicoase, de la primirea cadourilor. Brusc, se schimbă direcția la casele de marcat. În loc să ia, clienții dau produse înapoi.

Persoană: O căciulă de calitate, de firmă. cred că era făcută pentru Shrek, nu pentru mine”.

Așadar, dacă bonul fiscal a insoțit cadoul nedorit, destinatarul poate alege alte articole, de aceeași valoare sau mai scumpe, oferind diferența de preț.

În magazinele fizice, varianta de a primi banii este rar întâlnită. Ceea ce e permis fără excepții la comenzile online, unde înapoierea sumei e acceptată fără întrebări preț de minim 14 zile - deseori până la o lună, la marii comercianți online. Așadar, schimbarea produsului e practic o achiziție de la 0.

Corespondent PRO TV: „Tot în căutări sunt și cei care au primit o bucățică dreptunghiulară de plastic, pentru produse ori servicii, după principiul “Știi tu mai bine ca moșu’!”. Aceștia vin pentru o magie. Află câți bani au pe voucher… și-i fac să dispară!”.

Dintre cei care nu schimbă produse și nu valorifică vouchere, unii sunt adepții recunoștinței absolute.

Persoană: „Purtăm cu plăcere, nu se poate să nu ne placă”.

Alții preferă metoda ștafetei.

Persoană: „Le dăm mai departe! Rămâne cu hanoracul”.

Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Dată publicare: 27-12-2025 19:19

