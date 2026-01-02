Ce fac românii după petrecerile de Revelion: stau la coadă la reciclat. Problema celor 200 de grame

02-01-2026 | 20:41
După mesele festive și cumpărăturile făcute pentru sărbători, mulți au revenit la magazine cu sacii plini de sticle și doze. La mai multe automate de reciclare s-au format cozi.

Claudia Nițoi

Au mult de lucru și cei de la salubrizare. Pe lângă deșeurile clasice s-au adunat tone de ambalaje provenite în special de la livrările la domiciliu: cutii și pungi de cadou.

După mesele în familie şi petrecerile de Revelion a venit și momentul curățeniei. Oamenii au strâns peturile și dozele consumate în ultimele zile și le-au adus la magazine pentru a-și recupera garanția.

Cumpărători: După sărbători da, dacă am petrecut încontinuu. Am venit să golim totul şi să recuperăm, să nu aruncăm. 25 de lei. Mergem să ne alimentăm din nou.

„Ocupa loc şi trebuie să scăpăm de ele, acum am venit să le dăm înapoi. Pentru noi e o muncă în plus, e foarte bine că e mai multă curăţenie.”

Corespondent PROTV: Petrecerea s-a terminat, dar sticlele au rămas. Așa se explică imaginile din spatele meu: cozi la aparatele de reciclare. Oamenii vin cu saci întregi de ambalaje. Pentru fiecare pet reciclat primesc înapoi garanţia, iar acum, imediat după sărbători, unele magazine îi motivează și mai mult: valoarea este dublată în aplicațiile de fidelitate.

Oferta i-a scos din case pe mulți, mai ales ca astăzi a fost o zi însorită.

-Aţi adunat multe sticle zilele acestea?

-Aşa şi aşa, după buget. Sucuri, apă, băutura, mai puţină.

Unii spun că au avut ghinion pentru că aparatele nu funcţionează corect sau refuză ambalajele: „Cinci sticle, exact la aparatul ăla nu s-au luat, dar banii ni se opresc aici. Sunt din alea mici de 200 de grame. O să vă fac proba acum, haideţi să vedeţi”.

Mai mult gunoi, cu 25%

După Revelion şi cantitatea de deșeuri a crescut semnificativ. Operatorii de salubritate au colectat cu aproximativ 25% mai mult gunoi față de o zi obișnuită. Doar în Sectorul 6 s-au adunat aproape 300 de tone de deșeuri.

Alexandru Predoi, director firmă de deşeuri: Au fost suplimentate maşinile şi operatorii pentru partea de colectare deşeuri reciclabile. S-au aruncat resturi bio-degradabile, mare parte din creşterea pentru deşeuri reziduale, înseamnă resturi alimenatare şi ambalajele resturilor alimentare.”

De asemenea, angajaţii de la salubritate au adunat o grămadă de cutii, pungi și hârtii în care au fost ambalate cadourile şi produsele comandate. 

