Reducerile de început de an readuc românii în magazine. La haine, promoțiile ajung până la 60%

După cheltuielile din ultimele două săptămâni, românii sunt atrași din nou în magazine cu reducerile de început de an.

La haine, promoțiile ajung până la 60%, iar produsele care nu s-au vândut de sărbători sunt, în magazinele fizice și online, mult mai ieftine.

Oamenii pot cumpăra cozonaci, carne, băuturi, fructe și legume cu prețuri tăiate până la 80%.

Cu cât termenul de valabilitate este mai scurt, cu atât reducerea este mai mare.

Comercianții încearcă acum să termine stocurile acumulate în decembrie și vin cu scăderi consistente de preț, care ajung chiar și la 60%.

Au scos la raft colecțiile de iarnă la prețuri mult mai mici ca să facă loc noilor produse de primăvară. La haine și încălțăminte, prețurile sunt la jumătate.

Clientă: „N-am venit să caut nimic anume, am venit să mă plimb și mi-a plăcut ceva și am luat.”

Clientă: „Am văzut reducerile, dar nu căutam nimic special.”

Reporter: „Dar vă fac cu ochiul?”

Clientă: „Unele da, unele sunt interesante, dar având în vedere că s-au cheltuit mult cu sărbătorile, ne mai limităm un pic.”

În fiecare magazin, oamenii caută printre rafturi prețul cel mai bun și modelul dorit.

Și supermarketurile au scăderi importante la produsele alimentare care nu s-au vândut de Crăciun și Anul Nou: cozonaci, carne, băuturi, fructe și legume.

Doar într-un singur supermarket, de pildă, sunt peste 1.500 de produse ieftinite.

Michael Kaiser, director supermarket online: „Avem reduceri substanțiale la toate articolele de sezon din categoria safe food, astfel încât să evităm risipa alimentară. De exemplu, la dulciurile de sezon avem reduceri de până la 80%, la produsele din carne sau la cozonaci de până la 70%. Și, nu în ultimul rând, multe articole reduse în promoție la legume și fructe și la băuturile specifice de sezon.”

Această practică ajută magazinele să limiteze pierderile, iar în același timp contribuie la combaterea risipei alimentare.

