Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei

Stiri externe
18-01-2026 | 07:25
VolodimirZelenski
Getty

Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski, avertizând că Moscova încearcă să paralizeze reţeaua energetică a Ucrainei.

autor
Ioana Andreescu

„Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului”, a spus preşedintele ucrainean.

„Dimpotrivă, există numeroase informaţii privind pregătiri pentru noi lovituri ruseşti asupra sectorului nostru energetic şi infrastructurii, inclusiv asupra instalaţiilor şi reţelelor care deservesc centralele nucleare. Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic, în plină iarnă aspră, slăbeşte şi subminează eforturile statelor-cheie – în special ale Statelor Unite – de a pune capăt acestui război”, a declarat el.

Avertisment privind noi atacuri asupra infrastructurii energetice

Zelenski a făcut aceste declaraţii după o informare primită de la şeful serviciului ucrainean de informaţii militare, Oleh Ivaşcenko – recent numit în locul lui Kirîlo Budanov, care a fost desemnat şef al administraţiei prezidenţiale. Budanov a confirmat sâmbătă sosirea sa în Statele Unite pentru a discuta propuneri de pace. El, împreună cu negociatorii ucraineni Rustem Umerov şi Davîd Arakhamia, urmează să se întâlnească cu emisarul american Steve Witkoff, cu Jared Kushner şi cu secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a precizat Budanov.

Zelenski a însărcinat delegaţia ucraineană de la discuţiile din Miami să finalizeze propunerile privind garanţiile de securitate şi redresarea economică. Dacă oficialii americani le vor aproba, SUA şi Ucraina ar putea semna un acord săptămâna viitoare, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, potrivit lui Zelenski.

Citește și
Dmitri Peskov
Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile

Totuşi, Rusia nu a dat niciun semn că ar accepta un acord de pace fără ca, pentru început, întreaga regiune Donbas să fie cedată.

Victime civile şi pene de curent în urma atacurilor ruseşti

Atacurile ruseşti au ucis cel puţin două persoane şi au rănit altele în regiunea Harkiv, sâmbătă, au anunţat autorităţile regionale.

Un atac care a avariat o instalaţie de infrastructură critică din districtul industrial al oraşului Harkiv ar putea afecta grav alimentarea cu energie şi încălzirea, a declarat primarul Ihor Terehov, menţionând că sistemul energetic „funcţionează constant la limită”. O persoană a fost rănită în acel atac.

Un alt atac asupra unei locuinţe din Harkiv a ucis o femeie de 20 de ani şi a rănit alte persoane. În satul Borivske, o femeie de 52 de ani a fost ucisă după ce o dronă a lovit o staţie de transport public, au precizat procurorii. În regiunea Sumî, serviciile de urgenţă au anunţat că un atac aerian asupra unui cartier rezidenţial a rănit trei femei şi un copil de şapte ani şi a avariat 15 clădiri de locuinţe.

Rusia a lovit infrastructura energetică din regiunile Kiev şi Odesa în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunţat Ministerul Energiei. Peste 20 de localităţi din regiunea Kiev au rămas fără curent electric.

Zelenski a declarat că Ucraina trebuie să intensifice importurile de electricitate şi achiziţia de echipamente suplimentare de la parteneri. Oficialii au cerut companiilor energetice de stat Ukrzaliznîţia, Naftogaz şi Ukroboronprom să achiziţioneze de urgenţă energie electrică care să acopere cel puţin 50% din consum, potrivit ministrului energiei, Denîs Şmîhal.

Şmîhal a anunţat că Lituania va furniza Ucrainei echipamente suplimentare de producere a energiei pentru Kiev şi regiunile cel mai grav afectate, după ce a livrat deja echipamente pentru reparaţii de urgenţă la centralele pe cărbune şi nucleare.

„În plus, am primit peste 2.000 de panouri solare, diverse echipamente şi utilaje de la prietenii noştri lituanieni”, a spus Şmîhal.

„Lituania a contribuit cu 5,7 milioane de euro la fondul de sprijin energetic al Ucrainei. Nu există nicio centrală electrică în Ucraina care să nu fi fost lovită de atacurile ruseşti. Lucrătorii din sectorul energetic ucrainean continuă să repare non-stop şi să redea electricitatea populaţiei”, a precizat el.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, Volodomir Zelenski, atacuri,

Dată publicare: 18-01-2026 07:25

Articol recomandat de sport.ro
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Citește și...
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos
Stiri externe
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile
Stiri externe
Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile

Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.

Răspunsul Moscovei, după ce Trump l-a acuzat pe Zelenski: „Are dreptate. Blochează pacea”
Stiri externe
Răspunsul Moscovei, după ce Trump l-a acuzat pe Zelenski: „Are dreptate. Blochează pacea”

Moscova a susţinut joi declaraţiile făcute de Donald Trump într-un interviu pentru Reuters potrivit cărora preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este cel care blochează un potenţial acord de pace, şi nu Rusia.

Recomandări
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

O fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova. Un cetățean nepalez a sărit în apă și a ținut-o la suprafață
Stiri actuale
O fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova. Un cetățean nepalez a sărit în apă și a ținut-o la suprafață

S-au derulat scene de infarct în Craiova. O fetiță de 5 ani, aflată împreună cu tatăl în Parcul "Nicolae Romanescu", a căzut în lac. Părintele a sărit imediat să o salveze, însă a rămas blocat în gheață.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59