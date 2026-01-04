Cum să te protejezi când cumperi de la magazine din afara UE. Sfaturile ANPC pentru perioada reducerilor de iarnă

04-01-2026 | 18:03
cumparaturi online
Shutterstock

Autorităţile au capacităţi limitate de intervenţie în cazul magazinelor din afara UE administrate de către operatori fără personalitate juridică în spaţiul comunitar, avertizează directorul general al ANPC.

 

Adrian Popovici

Acesta vine cu o serie de recomandări pentru consumatori, odată cu începutul perioadei reducerilor de iarnă.

"Atenţie la magazinele din afara UE. Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziţionaţi produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată!", a scris, duminică, Paul Anghel, pe reţeaua de socializare.

Consumatorii sunt sfătuiţi ca înainte de a achiziţiona un produs să compare preţurile, folosind comparatoare online, să citească atent descrierea produsului, să verifice stocul, TVA şi costul livrării. "Asigură-te că preţul redus din coş este cel afişat iniţial", a transmis Anghel în postarea sa.

În ceea ce priveşte siguranţa cumpărăturilor online, directorul general al ANPC recomandă verificarea site-ului dacă foloseşte "https" şi simbolul de securitate, păstrarea confidenţialităţii PIN-ului şi a datelor bancare, contactarea comerciantului în cazul unor nelămuriri, citirea recenziilor reale şi verificarea magazinului dacă afişează clar datele firmei, preţul final, condiţiile de livrare şi dreptul de retur.

Citește și
control anpc targuri de craciun
Amenzi de peste 230.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun. Ce nereguli a găsit ANPC

Capcanele din spatele reducerilor

Anghel a mai transmis consumatorilor să fie atenţi dacă reducerile sunt reale. "Preţul redus mai mic decât cel mai mic preţ din ultimele 30 de zile, reducerea trebuie afişată clar (preţ vechi vs. preţ nou/procent), iar pentru livrare şi retur respectă termenele legale: maximum 30 de zile, 14 zile pentru retur online (fără explicaţii), ia banii se rambursează în maxim 14 zile", se menţionează în postare.

De asemenea, în cazul garanţiei legale, aceasta este de minimum doi ani, se aplică şi la produse reduse, cu dreptul la reparare, înlocuire sau rambursare, iar responsabil este întotdeauna vânzătorul, nu service-ul.

În cazul în care consumatorii întâmpină probleme, directorul general al ANPC recomandă contactarea Centrului European al Consumatorilor Romania - ECC Romania pentru un comerciant din UE sau ANPC pentru un comerciant din România.

Sursa: Agerpres

Citește și...
Amenzi de aproximativ 700.000 de lei date de ANPC la mai mulți operatori economici din mai multe stațiuni. Neregulile găsite
Stiri actuale
Amenzi de aproximativ 700.000 de lei date de ANPC la mai mulți operatori economici din mai multe stațiuni. Neregulile găsite

Comisarii ANPC au controlat în ultimele zile peste 300 de operatori economici din staţiuni şi zone turistice şi au găsit mai multe nereguli.

Amenzi de peste 230.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun. Ce nereguli a găsit ANPC
Stiri actuale
Amenzi de peste 230.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun. Ce nereguli a găsit ANPC

Comisarii ANPC au făcut controale la târgurile de Crăciun din țară și au dat amenzi de peste 230.000 de lei după verificarea a peste 80 de operatori economici.

Ce „cadouri” pentru turiști a găsit ANPC în unele stațiuni turistice: produse expirate și echipamente uzate
Stiri actuale
Ce „cadouri” pentru turiști a găsit ANPC în unele stațiuni turistice: produse expirate și echipamente uzate

ANPC a dat amenzi în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei unor operatori economici din staţiunile şi zonele turistice, în urma controalelor realizate în perioada 15 - 21 decembrie 2025.

