Autorităţile indoneziene au localizat resturile unui avion de mici dimensiuni, fără vreun semn privind pasagerii

18-01-2026 | 10:10
AFP

Autorităţile indoneziene au anunţat duminica aceasta că au localizat resturile unui avion de mici dimensiuni dispărut cu o zi înainte în estul Indoneziei, însă fără vreun semn în acest stadiu cu privire la cele zece persoane care se aflau în avion.

Ioana Andreescu

Sâmbătă după-amiaza autorităţile au pierdut contactul cu acest aparat cu turbopropulsor al companiei Indonesia Air Transport, decolat din Yogyakarta pentru a ajunge la Makassar.

Echipe trimise la faţa locului au identificat ceea ce pare a fi "fuzelajul, partea din spate şi hublourile" avionului, a anunţat într-o conferinţă de presă Muhammad Arif Anwar, şeful agenţiei pentru cercetări şi salvări din Makassar.

O unitate de salvare a fost de asemenea desfăşurată pe cale aeriană pentru a-i găsi pe pasageri, a adăugat el.

Aeronava transporta trei funcţionari ai Ministerului pentru Afaceri Maritime şi Pescuit, care erau în misiune de supraveghere aeriană a resurselor din regiune, precum şi şapte membri ai echipajului.

În total, peste 1.000 de persoane iau parte la căutări.

Avionul s-a prăbuşit pe muntele Bulusaraung, în parcul naţional Bantimurung-Bulusaraung, ce se învecinează cu oraşul, a precizat Muhammad Arif Anwar.

Bangun Nawoko, un responsabil militar local, a explicat jurnaliştilor că operaţiunile de salvare sunt dificile din cauza terenului accidentat şi ceţei.

Indonezia, vast arhipelag din sud-estul Asiei, depinde puternic de transportul aerian pentru a face legătura între miile de insule şi insuliţe ale sale.

Această ţară are un bilanţ foarte prost în materie de securitate aeriană şi a înregistrat mai multe accidenta mortale în ultimii ani.

În septembrie anul trecut, un elicopter ce transporta şase pasageri şi doi membri ai echipajului s-a prăbuşit la scurt timp după ce decolase în provincia Kalimantanul de Sud şi nu a existat niciun supravieţuitor.

La mai puţin de două săptămâni de atunci, patru persoane au murit în urma prăbuşirii unui elicopter în districtul izolat Ilaga, în provincia Papua

O fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova. Un cetățean nepalez a sărit în apă și a ținut-o la suprafață

Sursa: Agerpres

Etichete: avion, pasageri, indonezia,

Dată publicare: 18-01-2026 10:10

