Autorităţile indoneziene au localizat resturile unui avion de mici dimensiuni, fără vreun semn privind pasagerii

Autorităţile indoneziene au anunţat duminica aceasta că au localizat resturile unui avion de mici dimensiuni dispărut cu o zi înainte în estul Indoneziei, însă fără vreun semn în acest stadiu cu privire la cele zece persoane care se aflau în avion.

Sâmbătă după-amiaza autorităţile au pierdut contactul cu acest aparat cu turbopropulsor al companiei Indonesia Air Transport, decolat din Yogyakarta pentru a ajunge la Makassar.

Echipe trimise la faţa locului au identificat ceea ce pare a fi "fuzelajul, partea din spate şi hublourile" avionului, a anunţat într-o conferinţă de presă Muhammad Arif Anwar, şeful agenţiei pentru cercetări şi salvări din Makassar.

Serpihan pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport di Bukit Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Minggu (18/1). pic.twitter.com/mzduplqzOo — Akuratco (@akuratco) January 18, 2026

O unitate de salvare a fost de asemenea desfăşurată pe cale aeriană pentru a-i găsi pe pasageri, a adăugat el.

Aeronava transporta trei funcţionari ai Ministerului pentru Afaceri Maritime şi Pescuit, care erau în misiune de supraveghere aeriană a resurselor din regiune, precum şi şapte membri ai echipajului.

În total, peste 1.000 de persoane iau parte la căutări.

Avionul s-a prăbuşit pe muntele Bulusaraung, în parcul naţional Bantimurung-Bulusaraung, ce se învecinează cu oraşul, a precizat Muhammad Arif Anwar.

Bangun Nawoko, un responsabil militar local, a explicat jurnaliştilor că operaţiunile de salvare sunt dificile din cauza terenului accidentat şi ceţei.

Indonezia, vast arhipelag din sud-estul Asiei, depinde puternic de transportul aerian pentru a face legătura între miile de insule şi insuliţe ale sale.

Această ţară are un bilanţ foarte prost în materie de securitate aeriană şi a înregistrat mai multe accidenta mortale în ultimii ani.

În septembrie anul trecut, un elicopter ce transporta şase pasageri şi doi membri ai echipajului s-a prăbuşit la scurt timp după ce decolase în provincia Kalimantanul de Sud şi nu a existat niciun supravieţuitor.

La mai puţin de două săptămâni de atunci, patru persoane au murit în urma prăbuşirii unui elicopter în districtul izolat Ilaga, în provincia Papua

