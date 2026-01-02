Problemele cu care se confruntă bulgarii după aderarea la euro. Multe magazine ar putea rămâne închise în ianuarie

02-01-2026 | 11:31
Bulgari în magazine
AFP

În micile magazine, lipsa pachetelor „Euro starter”, cu monede de toate valorile, se dovedește a fi o problemă mai mare pentru comercianți decât dificultățile de conversie valutară.

Claudia Alionescu

Astfel, se ridică întrebarea dacă micii comercianți ar putea să nu deschidă în luna ianuarie, pentru a evita imposibilitatea de a face față situației, relatează nova.bg.

Tania Bobceva, proprietara unui mic magazin de țigări și produse de cofetărie, povestește că lipsa pachetelor duce la dificultăți în comerț.

Eu, ca persoană juridică, nu am primit nici măcar un cent. Cu ajutorul rudelor și al cunoscuților am reușit să obțin 100 de pachete de start pentru persoane fizice. Acestea conțin câte 10 euro. Problema este că în interior există doar o monedă de doi euro și două monede de un euro. Când vin clienți și plătesc cu bancnote mari, nu avem cu ce să le dăm restul”, explică ea.

Potrivit acesteia, bancomatele din Burgas eliberează doar bancnote de 50 de euro, ceea ce duce la lipsa cupiurilor mici și va genera un problemă serioasă la acordarea restului.

Bulgaria
Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

Acest lucru nu va duce la creșterea prețurilor produselor și nici la rotunjirea lor în sus. Cele mai căutate produse la noi sunt cele ieftine, cu o valoare de până la un euro. Nu lucrăm cu POS, deoarece vindem în principal țigări, iar comisioanele băncilor pentru acestea sunt destul de mari. Lipsa pachetelor de euro și a monedelor mărunte i-a forțat pe mulți dintre colegi să nu deschidă. După părerea mea, minimum 50% dintre micii comercianți nici nu vor putea deschide în ianuarie din cauza lipsei de monede și bancnote euro de valoare mică”, consideră Bobceva.

Pachetele „Euro starter” conțin monede euro de toate valorile și sunt vândute în avans populației și comercianților pentru a se familiariza cu noua monedă înainte de a fi introdusă într-un stat.

Sursa: nova.bg, nova.bg

Dată publicare: 02-01-2026 11:06

