Un primar din Belgia era să-și piardă viața după ce a sărit într-un lac înghețat pentru a-și salva câinele

Bruno Dal Molin, primarul localității Modave, a sărit în apă înghețată pentru a-și salva câinele, pe Betty, o teckelă. El a povestit ulterior experiența și a transmis un mesaj de prevenție.

Astăzi, privește totul cu un zâmbet. „Câinele meu este atât de recunoscător încât mă urmează peste tot, chiar și la baie”, spune el. Însă, cu o săptămână în urmă, primarul din Modave era în lacrimi. „Eram atât de înghețat și speriat încât am plâns. La fel și familia mea, care rămăsese pe marginea iazului. Alimentat de adrenalină, nu mi-am dat seama de pericolul în care mă aflam. Chiar și acum mai simt furnicături în mâini”, potrivit L'Avenir.

Un gest extrem și un mesaj de prevenție

El spune că a decis să facă public acest incident „pentru a atrage atenția, atât tinerilor, cât și adulților, că nu trebuie niciodată să pășești pe un lac înghețat, deoarece grosimea gheții nu este aceeași peste tot”.

Cum a ajuns câinele în apa înghețată

Ce s-a întâmplat, mai exact, sâmbăta trecută? „Din cauza ninsorilor abundente, eu, fiul meu, fratele meu și copiii lui am decis să ieșim la plimbare și să recuperăm săniile depozitate la părinții mei, în Villers-le-Temple. Betty, teckela mea, ne-a însoțit. De obicei, stă mereu lângă mine și mă ascultă. Dar de data aceasta, când a văzut o rață, a pornit după ea pe lacul înghețat Thiers des Bacs. Lacul are aproximativ 60 de metri lungime, însă în centru exista o zonă de circa zece metri pătrați care nu era înghețată. Betty a căzut în apa înghețată și a rămas prinsă.”

„Nu puteam aștepta sosirea pompierilor”

„Nu puteam aștepta sosirea pompierilor.” Panica s-a instalat rapid pe malul lacului. „Am văzut o barcă de plastic într-o colibă de pescuit. Am lansat-o la apă și am încălțat niște cizme înalte găsite în adăpost. La început, am crezut că pot vâsli până la câinele meu, dar a devenit rapid foarte greu. Am abandonat barca și am mers pe jos spre Betty, care era epuizată.”

„Drumul până la ea a fost relativ ușor, așa cum se vede în fotografia făcută de fratele meu. Însă întoarcerea a fost cu totul altă poveste. Plăcile de gheață începeau să se miște și să se strângă în jurul meu, iar degetele îmi înghețau. Din fericire, cizmele nu s-au udat. Totuși, ultimii metri au fost extrem de dificili. Fratele meu era pe punctul de a suna la serviciile de urgență. Știam însă că pompierii ar fi avut nevoie de cel puțin 20 de minute să ajungă acolo. Ar fi fost prea mult.”

„A fost foarte greu. Mi-am adunat ultimele puteri pentru a parcurge ultimii metri. Nu aș fi reușit încă zece. Când am ieșit din apă, eram înghețat, plângeam, iar la fel făceau și cei dragi.”

În timp ce Betty a fost slăbită și vizibil afectată de frig aproximativ o zi, primarul a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni. „I-am anunțat și pe proprietarii iazului, ca să nu se îngrijoreze din cauza gheții sparte. Nu voiam să creadă că cineva s-a înecat”, a adăugat primarul.

„În acel moment nu am gândit. Din fericire, sunt într-o formă fizică bună. Repet încă o dată: nu pășiți niciodată pe gheață”, a mai precizat primarul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













