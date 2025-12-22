Motivul pentru care magazinele din Marea Britanie au introdus camere cu recunoaștere facială. Sistemul dă uneori rateuri

Exasperați de numărul tot mai mare de furturi, proprietarii de magazine din Marea Britanie au apelat la un sistem de supraveghere controversat.

Programul folosește recunoașterea facială și păstrează datele celor prinși în fapt. Astfel, la următoarea „vizită”, se declanșează o alarmă. Însă, nu doar o dată, clienți nevinovați au fost identificați din greșeală drept infractori.

James Evans, managerul unui magazin: Doi bărbați au încercat să fure 10 jachete, fiecare în valoare de 250 de lire bucata, prin urmare vorbim de o pagubă de 2500 de lire dintr-o singură lovitură. Am avut și cazuri în care copiii au fost trimiși să fure. Părinții așteaptă în parcare liniștiți fiindcă știu că nu avem ce să le facem.

Mai grav, angajații care încearcă să oprească furturile ajung ținta unor agresiuni. În Marea Britanie sunt raportate în jur de 2 mii de asemenea cazuri zilnic.

Cum funcționează sistemul avansat

Prin urmare, mai multe supermarketuri, dar și magazine de haine și-au instalat un sistem de securitate, care folosește recunoașterea facială. Dacă hoțul este filmat în fapt, imaginea lui rămâne stocată și la următoarea „vizită”, agenții de pază și angajații sunt puși în gardă.

Mark Haughton, angajatul unui magazin: Îi descurajează pe hoții care fură în mod repetat, iar ei reprezintă cea mai mare problemă pentru noi.

O jurnalistă de la postul britanic Sky News a testat sistemul într-un magazin din Londra. Sistemul de supraveghere i-a surprins fiecare mișcare. Prin urmare, a declanșat o alarmă atunci când a intrat într-un alt magazin care folosește programul.

Sistemul este, însă, vulnerabil. O femeie a fost identificată din greșeală de un angajat drept hoață. Așa că atunci când a intrat într-un alt magazin i s-a cerut să plece.

Magazinul i-a prezentat scuze și datele ei au fost șterse. Compania care a creat sistemul respinge vehement acuzațiile privind încălcarea intimității clienților.

Nick Fisher, director Facewatch: Păstrăm doar datele despre hoții din magazine care sunt cunoscuți și care au acționat de mai multe ori, acțiune pe care noi o vedem a fi proporționată și responsabilă.

Datele oficiale arată că, în Marea Britanie, numărul furturilor din magazine a crescut cu 13% în prima jumătate a lui 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut. Problema este că 80% din cei care sunt prinși nu ajung să fie puși sub acuzare și sunt eliberați.

