Toți angajații ANAF sunt monitorizați. Zeci de funcționari au fost deja schimbați din funcții

Toți angajații ANAF sunt monitorizați, iar pentru câteva zeci de funcționari a fost deja luată măsura relocării sau înlocuirii lor din funcție, a anunțat marți instituția.

Președintele ANAF a anunțat marți că toți angajații instituției sunt monitorizați, 9 funcționari fiind deja relocați, în timp ce alți 30 au fost înlocuiți din funcție.

”Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a dispus modificarea raportului de serviciu a nouă funcționari publici, prin detașare și relocare temporară între structurile agenției, cu obiectivul monitorizării activității și performanței acestora în noile roluri. Măsura vine în continuarea deciziei luate în luna iulie, când conducerea Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a fost schimbată și un număr de 30 de funcționari publici din conducerea instituției au fost înlocuiți”, a transmis marți ANAF, printr-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, ”conducerea ANAF subliniază că eficiența și integritatea angajaților sunt priorități esențiale pentru îmbunătățirea performanței administrației fiscale și pentru crearea unei dinamici instituționale bazate pe eficiență, predictibilitate și corectitudine. Prin urmare, decizia are ca scop relocarea personalului dintr-un mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanței și riscuri privind integritatea activității”.

Adrian Nicușor Nica, șeful Fiscului, a precizat că toți angajații ANAF sunt acum monitorizați, atât pentru verificarea eficienței profesionale, cât și pentru prevenirea faptelor de corupție.

”Comportamentul profesional etic și performanța sunt obligatorii”

”În continuare, activitatea personalului relocat va fi monitorizată din punctul de vedere al eficienței și integrității în noile roluri, pentru o justă evaluare a performanței”, transmite ANAF.

„Am dispus monitorizarea tuturor angajaților, în special a celor cu activități esențiale în domeniul controlului fiscal și al colectării, fiind vizate atât eficiența profesională, cât și prevenirea faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale. Comportamentul profesional etic și performanța sunt obligatorii și nu sunt negociabile”, a declarat Adrian Nicușor Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), conform instituției.

”Schimbările vin în contextul planului strategic al ANAF pentru perioada 2025-2028, prin care sunt vizate eficientizarea instituțiilor publice și reducerea cheltuielilor de funcționare a acestora, respectiv reducerea costului colectării. ANAF își reconfirmă angajamentul de a reprezenta o instituție de încredere a statului român și va continua să adopte toate deciziile necesare pentru a eficientiza colectarea veniturilor, a reduce costurile de funcționare și a crea un mediu de lucru bazat pe meritocrație și integritate”, a mai transmis Fiscul.

