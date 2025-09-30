Ce înseamnă „pragul de semnificație” pe OLX și alte platforme de vânzări, introdus de ANAF. Prag de 10.000 de lei

Fiscul va trimite notificări persoanelor care vând bunuri de peste 10.000 de lei, dar pragul nu înseamnă automat că veniturile sunt din activitate economică.

ANAF a introdus un prag de semnificație de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală, cum ar fi vânzarea de bunuri pe platformele online ca OLX sau Publi24, a anunțat Cosmin Neculiță, șef serviciu Antifraudă, la un eveniment ecommerce, transmite profit.ro preluat de news.ro

Pragul de 10.000 de lei este folosit de Fisc pentru a trimite notificări și pentru a controla persoanele în cauză dacă își achită taxele, dar nu înseamnă că veniturile sub acest nivel nu pot fi stabilite ca fiind din activitate economică sau că cele peste acest nivel intră obligatoriu în categoria aceasta, a spus șeful Antifraudei.

Cum funcționează pragul de 10.000 lei

ANAF folosește în prezent un prag de semnificație de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală pe site-urile de comerț electronic. Astfel, o persoană care vinde asemenea bunuri, inclusiv pe platforme online, cum sunt, de exemplu, OLX sau Publi24, va intra în atenția Fiscului odată ce depășește 10.000 de lei ca venituri.

Persoanele care depășesc 10.000 de lei, probabil într-un interval de un an, deși reprezentantul ANAF nu a precizat, vor primi de la Fisc notificare de conformare pentru declararea veniturilor și plata taxelor.

Cazuri extreme: 300.000 lei din „haine proprii”

„Fiecare persoană cam știe de intenția pe care o are când realizează o vânzare. Am identificat persoane care și-au vândut bunurile proprii haine de vreo 300.000 de lei într-un an. Nu prea se întâmplă să ajungi să depășești plafonul de scutire de TVA, de 300.000 de lei, din vânzare de haine proprii. Putem și noi să demontăm aceste practici, prin intermediul unui control, însă acum am stabilit un prag de semnificație de 10.000 de lei. Știu că sună mic și lumea se supără. De anul acesta am diminuat acest prag de semnificație, în care atunci când identificăm persoane care încasează rambursuri peste 10.000 de lei, trimitem o notificare, prin SPV, dacă are, sau prin Poștă, cu confirmare de primire, dacă nu este înrolat în SPV", a spus Neculiță.

Notificarea nu este o decizie de impunere

Notificarea este o atenționare și nu o decizie de impunere. Veniturile care trec de 10.000 de lei pot fi catalogate ca venituri din activitate economică, dar nu este obligatoriu.

„Îi anunțăm că au fost identificați cu rambursuri în valoare de peste 10.000 de lei, să spunem, care pot reprezenta venituri dintr-o activitate economică. Din ce am verificat nu sunteți organizat într-o formă legală, de PFA, IF, altele asemenea, pentru a ști din timp. Cumva am eliminat dintre cazurile mari de persoane fizice", a declarat Neculiță.

Măsura ANAF vizează identificarea activităților economice desfășurate fără formă legală de organizare, dar lasă loc și pentru vânzările ocazionale de bunuri personale. Pragul de 10.000 lei funcționează ca un mecanism de filtrare, prin care Fiscul poate distinge între vânzări ocazionale și activități comerciale sistematice.

