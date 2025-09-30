Temu și Shein ar urma să introducă în România plata ramburs cu numerar la livrare. ANAF: ”Vom avea o creștere exponențială”

Stiri Sociale
30-09-2025 | 12:47
Platformele chinezești Temu și Shein, în vizorul UE. „S-au găsit substanțe cancerigene în pantofi, haine sau ojă”
ANAF ar urma să înregistreze o creștere exponențială a colectărilor dacă Temu și Shein introduc în România plata ramburs cu numerar la momentul livrării, a declarat șeful serviciului Antifraudă al Fiscului, Cosmin Neculiță.

 

Cristian Anton

Segmentul de livrări cu plata ramburs, pentru care firmele de curierat depun la ANAF declaraţii fiscale lunare, nu înregistrează la acest moment o creştere semnificativă, dar situaţia s-ar schimba radical dacă cei doi mari retaileri online din China, Temu şi Shein, activi şi în România, vor implementa plata ramburs cu numerar la momentul livrării, a declarat Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit ”E-commerce În căutarea eficienţei, după ani de creştere accelerată” - Ediţia a VI-a.

ANAF, în cadrul căreia Antifrauda este direcţia de control inopinat, colectează prin formularul 395, pe care îl depun curierii, doar expediţiile care se realizează ramburs contra numerar cu plata la momentul efectuării expediţiei. Piaţa pe acest segment, cu plata ramburs, nu înregistrează acum o creştere semnificativă, evoluţia fiind în linie cu ce s-a întâmplat anul trecut.

"Dimensiunea faţă de anul trecut nu o văd prea mult crescută, tocmai din cauza jucătorilor din Asia, unde aceste expediţii se realizează prin plăţi electronice şi expediţiile nu sunt raportabile în acest formular. Până în iulie 2025 s-au încasat rambursuri, potrivit formularului 395, de aproximativ 18,5 miliarde de lei. Anul trecut, ca idee, a fost pentru tot anul la 31 miliarde de lei, iar acum avem până în iulie 18,5 miliarde lei. De asemenea, în ce priveşte numărul de expediţii, dacă anul trecut au fost undeva la 111 milioane de expediţii, până în iulie avem undeva la 69 milioane de expediţii, potrivit acestei declaraţii", a spus Neculiţă.

”Vom avea o creștere exponențială, pentru că aceste expediții sunt foarte mari”

O creştere exponenţială ar avea loc dacă retailerii Temu şi Shein vor introduce plata ramburs la livrări.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 30-09-2025 12:47

