Ce se va întâmpla cu spațiul comercial preluat de ANAF de la Iohannis. Prejudiciul este de aproape un milion de euro

Angajații ANAF au forțat yala, pentru că cei doi soți au transmis că nu au cheia de la intrare și nu s-au prezentat să predea imobilul. Asta deși au acceptat ca inspectorii să intre în spațiu. ANAF a anunțat și că îi va da în judecată pentru a recupera sumele obținute din chirie.

După ce au fost notificați că trebuie să predea partea lor din imobil, soții Iohannis și-au dat acordul pentru ca funcționarii să intre în clădire.

Cu toate acestea, Klaus și Carmen Iohannis au transmis prin avocați că nu dețin o cheie a imobilului, așa că nu se vor prezenta la predarea fizică a spațiului. Angajații ANAF au spart yala de la intrare şi au înlocuit-o.

Următorul pas este ca imobilul să fie scos la licitație. Spațiul comercial se află într-o clădire din centrul Sibiului.

Jumătate din parter se afla în proprietatea fostei familii prezidențiale.

Cei doi cumpăraseră spațiul de la un presupus moștenitor. Dar instanța a stabilit că documentele de moștenire erau false, iar imobilul a fost recuperat de stat.

Spațiul a fost închiriat mai mulți ani, așa că ANAF le-a cerut celor doi să dea înapoi acești bani. Pentru că „nu au indicii că cei doi soți vor să achite sumele”, președintele ANAF a transmis că instituţia îi va da în judecată și, în plus, va cere să se pună sechestru pe bunuri pentru a recupera prejudiciul, care este estimat, conform unor surse din ANAF, la aproape un milion de euro.

Am încercat să luăm legătura, atât telefonic, cât şi prin avocaţi, cu fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, pentru a-şi prezenta poziţia privind această situaţie, dar acesta nu ne-a răspuns până acum.

