Șeful DNA se plânge că ANAF a făcut puține sesizări pentru evaziune fiscală. Zeci de angajați de la Vamă și Fisc, anchetați

Stiri actuale
04-10-2025 | 10:59
anaf
Shutterstock

Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei.

autor
Lorena Mihăilă

În același timp, Voineag anunţă că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au fosmulat acuzaţii faţă de „undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF şi Vamă.

„Am avut doar patru sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF, patru sesizări pe întreg anul trecut. Toate instituţiile cu atribuţiile de control, undeva la 36-37 de sesizări pe an. Imaginaţi-vă că noi totuşi avem un flux de 1.800 – 2.000 de dosare pe an pe care le deschidem”, a declarat Marius Voineag, vineri seară, la un post TV.

„A fost o surpiză neplăcută”

Întrebat care crede că este explicaţia pentru care doar patru sesizări s-au făcut la DNA de către ANAF, procurorul-şef al DNA a afirmat: „Și pentru noi a fost o surpriză neplăcută. DNA nu se ocupa de investigaţie în ceea ce priveşte evaziunea fiscală şi m-aş fi aşteptat la mult mai multe. Să sperăm că măcar pe viitor lucrurile se vor îmbunătăţi”.

Voineag a explicat că procurorii au instrumentat şapte dosare de mare evaziune fiscală.

Citește și
Mașina politie
O femeie a fost prinsă la volan fără permis în Târgu Neamţ, iar polițistul l-a sunat pe concubinul ei. Ce a urmat

„Avem prejudicii între 18 şi 96 de milioane de lei la fiecare dintre aceste dosare”, a explicat şeful DNA, precizând că, la dosarul cu prejudiciu de 96 de milioane de lei s-au pus sechestre asiguratorii până la suma de 60 de milioane de lei.

„Stăm destul de bine în ceea ce priveşte măsurile asiguratorii”, a adăugat procurorul-şef al DNA.

70 de angajați ANAF, vizați de DNA

Întrebat dacă dintre angajaţii ANAF care „nu văd marea evaziune” au fost vizate persoane, şeful DNA a afirmat:

„DNA şi-a făcut foarte bine treaba în ceea ce priveşte combaterea corupţiei în cazdrul unor astfel de isntituţii. Avem undeva la 70 de persoane, în ultimii doi ani, cu acuzaţii formulate din cadrul ANAF şi Vamă, cu minim 40 de măsuri preventive”.

Voineag s-a referit la cazul unui şef de la AJFP Giurgiu „care reuşea să facă şterse datorii de zeci de milioane de lei, contra unei mite de zeci de mii de lei”.

Voineag a explicat că şeful respectiv, cu alţi angajaţi, învăţa oamenii de afaceri să-şi mute sediul social dintr-o parte în alta, iar în timpul operaţiunilor, datoriile firmei nu mai erau trecute pe noul sediul.

„Cineva încasa ca să facă şterse nişte datorii, care ele la un moment dat figurează undeva”, a explicat Voineag.

Ce prevede legea

Legea 126/2024 stipulează că sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, indiferent de calitatea persoanei, infracţiunile prevăzute la art. 8, 9 şi 9^2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, dacă în cauză, indiferent de numărul infracţiunilor concurente, s-a produs o pagubă materială mai mare de 10 milioane de lei.

Un fost secretar de stat a cerut daune de 2,5 mil. euro de la stat, după ce a fost achitat într-un uriaș scandal de corupție

Sursa: News.ro

Etichete: anaf, dna, evaziune fiscala,

Dată publicare: 04-10-2025 10:59

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
Angajați de la Casa de Sănătate Bacău, dați pe mâna DNA de șefii lor. Și-ar fi plătit anticipat bani pe concedii pentru 6 ani
Stiri Sociale
Angajați de la Casa de Sănătate Bacău, dați pe mâna DNA de șefii lor. Și-ar fi plătit anticipat bani pe concedii pentru 6 ani

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a sesizat Direcția Națională Anticorupție în cazul unor angajați ai sucursalei județene din Bacău. Aceștia și-au luat anticipat banii pe concedii de odihnă pentru 6 ani.

O femeie a fost prinsă la volan fără permis în Târgu Neamţ, iar polițistul l-a sunat pe concubinul ei. Ce a urmat
Stiri actuale
O femeie a fost prinsă la volan fără permis în Târgu Neamţ, iar polițistul l-a sunat pe concubinul ei. Ce a urmat

Un agent de poliţie din judeţul Neamţ a fost reţinut joi de procurorii DNA, după ce a fost prins pe terasa unui restaurant din oraşul Târgu Neamţ în timp ce primea aproape 15.000 de euro mită de la un bărbat.

Primarul unei comune din Botoşani a fost plasat sub control judiciar. Ar fi primit 500.000 de lei mită de la un om de afaceri
Stiri actuale
Primarul unei comune din Botoşani a fost plasat sub control judiciar. Ar fi primit 500.000 de lei mită de la un om de afaceri

Primarul comunei Mihălăşeni, judeţul Botoşani, Claudiu Daniel Chelariu, a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA, fiind acuzat că a luat mită de la un om de afaceri, în legătură cu un contract pentru modernizare de drumuri.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe
Stiri actuale
Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA. Ar fi intervenit pentru a schimba un funcționar din funcție
Stiri actuale
Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA. Ar fi intervenit pentru a schimba un funcționar din funcție

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat, vineri, pe Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC, şi l-au plasat sub control judiciar. De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Energiei.

Recomandări
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție
Stiri actuale
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump. Apelul Casei Albe către Israel
Stiri externe
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump. Apelul Casei Albe către Israel

Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza

Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte
Stiri actuale
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28