Șeful ANAF: Nu avem indicii că familia Iohannis vrea să achite datoria la stat. Fostul președinte va fi chemat în instanță

03-10-2025 | 17:37
Președintele ANAF a explicat pentru Știrile ProTV cum instituția pe care o conduce a confiscat una dintre casele fostului președinte, Klaus Iohannis.

Adrian Popovici

Adrian Nica, șeful ANAF, a explicat faptul că inspectorii instituției au ținut legătura cu soții Iohannis prin intermediul avocatului. Cei doi au transmis autorităților că nu au cheile imobilului și că nu ar trebui să fie de față la predarea acestuia.

„Referitor la acțiunea ANAF derulată în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, țin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soți pentru a preda imobilul. Aceștia au răspuns prin avocat că nu dețin cheia aferentă imobilului și consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare”, a explicat Adrian Nica, președintele ANAF pentru Știrile ProTV.

Șeful ANAF a confirmat faptul că inspectorii au fost nevoiți să intre cu forța în imobil.

„Aflați în această situație, colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului, aceștia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo, au constatat că imobilul se află în stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului”, a mai adăugat Adrian Nica.

Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, Brazilia
Șeful ANAF: ”Klaus Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are

Fostul președinte va fi chemat în instanță

Nica a subliniat faptul că ANAF a ținut legătura cu soții Iohannis, cei doi cerând informații legate de modul în care a fost calculată suma pe care o datorează statului.

În ceea ce privește recuperarea sumei datorate de Klaus Iohannis și soția sa statului român, șeful Fiscului a explicat că nu sunt indicii că cei doi soți doresc să achite datoria și că ANAF se va adresa instanței.

Nica spune că între ANAF și soții Iohannis există corespondență atât pe tema predării imobilului, cât și privind modul de calcul al sumelor datorate.

„Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar la plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a mai declarat Nica.

Klaus Iohannis, executat silit de ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015.

”Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei”.

Este vorba despre imobilul deţinut, până în 2015, de fostul preşedinte Klaus Iohannis.

„Procedura de preluare a fost gestionată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov.

În urma corespondenţei purtate cu foştii proprietari şi în conformitate cu atribuţiile prevăzute de lege pentru organul de valorificare, instituţia a procedat la intrarea în imobil, în calitatea Statului român de coproprietar.

Subliniem că foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul A.J.F.P. Sibiu în spaţiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei uşii de la intrare”, a precizat instituţia.

„ANAF are obligaţia de a administra şi valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituţia a acţionat transparent şi cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Bolojan, bilanț la 100 de zile: Am evitat falimentul. Nu a fost austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate

Sursa: StirilePROTV

Etichete: klaus iohannis, anaf,

Dată publicare: 03-10-2025 16:57

Citește și...
