Ilie Bolojan recunoaște: Degeaba am majorat taxele dacă nu le colectăm

03-10-2025 | 15:54
Ilie Bolojan a afirmat că taxele au fost mărite „degeaba” dacă acei bani nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului. Premierul a cerut continuarea digitalizării ANAF-ului şi a Vămii și continuarea combaterii evaziunii fiscale.

„Sunt două constante pe care niciun guvern nu le va putea evita şi pe care trebuie să le urmărim. E vorba să ne încasăm veniturile şi, de asemenea, să limităm şi să reducem cheltuielile de funcţionare. Doar în felul acesta vom avea nişte bugete echilibrate şi vom putea finanţa investiţiile pentru a crea condiţii de dezvoltare. De ce trebuie să ne încasăm în continuare taxele şi impozitele şi să facem eforturi pentru asta? Pentru că degeaba am mărit taxele, dacă banii nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că este necesară menținerea unei discipline fiscale, dar și continuarea eforturilor de digitalizare a ANAF-ului și vămilor.

„Pentru asta e nevoie să avem o disciplină financiară, în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF-ului şi Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală, să ne asigurăm că preţurile de transfer sunt la un nivel care permit plata unor impozite serioase în România şi nu depăşesc o limită a normalităţii de către toate companiile şi, de asemenea, să combatem munca la negru”, a mai adăugat premierul.

Bolojan: România are nevoie de o reformă a administrației

El a subliniat că este o urgenţă reforma administraţiei publice locale şi centrale.

„Reforma administraţiei publice locale şi centrale este o necesitate şi o urgenţă, pentru că, în afară de a fi mai în serviciul cetăţenilor, de a oferi servicii mai bune, ea trebuie să fie mai eficientă pentru că nu mai putem suporta costurile pe care astăzi le achităm lună de lună. Deci o reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor care acolo unde există un surplus să rezulte reducerea acestor posturi este o necesitate. Sper să fie pusă în practică în perioada imediat următoare”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

 

Potrivit acestuia, „pentru a avea administraţii responsabile este nevoie ca sumele pe care le repartizăm sub formă de transferuri să fie direct proporţionale cu gradul de încasare al impozitelor locale, în aşa fel încât să nu stai în administraţie pe banii statului şi să nu faci nimic”.

 

Bolojan s-a referit şi la comasarea şi fuzionarea unor autorităţi şi agenţii.

 

„Comasarea şi fuzionarea de autorităţi şi de agenţii, comasarea de servicii deconcentrate. Gândiţi-vă câte servicii în fiecare judeţ are doar Ministerul Agriculturii, care ar putea să fuzioneze într-o structură mult mai mică, ar însemna economii importante, ar însemna mult mai puţine posturi de conducere şi cu siguranţă mai puţine drumuri pentru cei care trebuie să ajungă la aceste servicii. Interdicţia cumulului pensiei cu salariul este un element important pe care cred că trebuie să-l punem în practică şi suntem pe cale să găsim formula constituţională pentru a pune acest proiect în aplicare”, a menţionat Ilie Bolojan.

