Tinerii din Iași au aflat în simulatoare cum e să ai un accident: ”Dacă nu purtați centura, o să fie tragic”

Copii și adolescenți din Iași au asistat la o serie de lecții care le pot salva viața. Cu ajutorul unor simulatoare, au simțit pe pielea lor cum e să fii într-o mașină care se răstoarnă ori se izbește de un zid.

Chiar dacă au fost bine protejați, iar viteza a fost mult redusă, și-au dat seama cât de importantă este purtarea centurii de siguranță.

Un adolescent și-a dat seama în câteva secunde cât de grav poate fi impactul unei mașini cu un zid, chiar la o viteză redusă.

”Tânăr: Să știți că impactul se simte foarte tare. Dacă nu purtați centura de siguranță o să fie tragic.

Reporter: Cu ce viteză v-ați izbit?

Tânăr: Presupun cu 20-30 km/h, a fost un impact foarte puternic. Indiferent, centura trebuie folosită de fiecare dată”.

Cu ajutorul altui dispozitiv, tinerii au simțit ce însemnă rostogolirea unui vehicul după un accident.

Băiat: ”Wow! M-am dat în simulatorul de răsturnare, cel cu mașină și nu se compară, e o senzație mult mai violentă și chiar e importantă centura, m-am și gândit, dacă nu aș fi avut protecția asta, cum ar fi fost?”.

Chiar dacă mașina doar se răstoarnă pe o parte, șoferul și pasagerii riscă să fie răniți grav.

Băiat: ”Este o senzație foarte ciudată, este o senzație fără gravitație, mâinile și picioarele se mișcă într-un fel relativ necontrolat și nu te aștepți la această senzație, că nu te întâlnești în fiecare zi. Clar, când este un accident, e mult mai rapid și este total fără control. Centura este foarte importantă, mai ales cum este pusă la bazin, să fie dreaptă”.

”Un pas greșit, de foarte, foarte multe ori este fatal”

Dragoș Costache, student: ”Dispozitivele acestea sunt doar 50 făcute în lume, scaunul este unul folosit de noi la Raliul Iașiului, la raliuri, în general. El simulează o răsturnare mai violentă a unei mașini. Asta vrem să experimenteze oamenii, o răsturnare care, în viață reala, s-ar putea petrece într-o secundă, ei experimentează aici cam 10-15 secunde”.

Un joc a demonstrat cât de riscant este pentru pietoni să treacă strada pe culoarea roșie a semaforului.

Corespondent ProTV: ”Începe jocul… mișcările mele sunt transpuse în mișcările avatarului, scopul este să merg cât mai mult pe culoarea verde a semaforului. Dacă m-am mișcat greșit și mă prinde culoarea roșie, o să vedeți imediat ce se întâmplă. Mesajul din spate este unul cutremurător, dar extrem de realist, din păcate. Un pas greșit, de foarte, foarte multe ori este fatal”.

Alexandru Ciupercă Vrabie, coordonator TUI Iași Motor Sport: ”Îi învață pe cei mici, le arată cât de important este să traversezi doar pe culoarea verde a semaforului”.

Copii și tineri au asistat apoi la simularea unei intervenții in cazul unui accident rutier cu 4 răniți.

Evenimentul a fost organizat de Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, împreună cu Inpectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția Română, SMURD și Serviciul de Ambulanță.

