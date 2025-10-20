România rămâne țara din UE cu cei mai mulți morți pe șosele: 78 de decese la un milion de locuitori

20-10-2025 | 15:17
Numărul persoanelor din Uniunea Europeană decedate în accidente rutiere a scăzut cu 2% în 2024, comparativ cu 2023, însă cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România și Bulgaria, a anunțat Comisia Europeană.

Claudia Alionescu

Anul trecut, 19.940 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în întreaga UE.

Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparație cu 2023 și marchează progrese continue, dar lente, în direcția atingerii obiectivului UE 'Viziunea zero' de a reduce la jumătate numărul deceselor și al vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030 și de a se apropia de eliminarea acestora până în 2050.

În medie, au fost 45 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori în UE.

În 2024, cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România (78 de decese la un milion de locuitori) și Bulgaria (74), iar cea mai scăzută în Suedia (20) și Danemarca (24).

Datele provizorii pentru primele șase luni ale anului 2025 arată tendințe mixte între statele membre IE.

În timp ce unele țări, cum ar fi Grecia, Cehia, România și Slovacia, dau semnale pozitive cu scăderea numărului de decese, altele se confruntă cu noi provocări.

Acești indicatori timpurii subliniază faptul că siguranța rutieră necesită o vigilență constantă și un efort susținut.

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape aceste tendințe și să sprijine statele membre în abordarea preocupărilor emergente.

'Deși aceste cifre arată progrese continue, trebuie să ne amintim întotdeauna că în spatele fiecărei statistici se află familii și comunități îndurerate. Faptul că aproape 20.000 de oameni și-au pierdut viața în accidente rutiere anul trecut este inacceptabil. Comisia Europeană va continua să sprijine toate statele membre pentru ca drumurile să devină mai sigure. Dar acesta este un efort comun: guvernele, industria și fiecare participant la trafic au un rol de jucat în asigurarea faptului că fiecare călătorie se încheie în condiții de siguranță', a afirmat comisarul pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

Sursa: Agerpres

Etichete: uniunea europeana, romania, Comisia Europeana, Bulgaria, date, eurostat, accidente rutiere,

Dată publicare: 20-10-2025 15:17

