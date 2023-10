Simpler Times, un simulator relaxant creat de români. Cum funcționează jocul prin care îți poți explora personalitatea

Sunt sute de companii care activează în acest domeniu, care se dezvoltă continuu. În rezent, numără 10.000 de angajați în industria evaluată la peste 300 de milioane de euro.

Una dintre aceste companii a venit, miercuri, la iLikeIT. Este reprezentată de Dragoș Matkovski (game director) și Leonard Maxim (programator), care au făcut un joc foarte simpatic: Simpler Times.

„Am fost nominalizați pentru best visuals și pentru best indie studio of the year. În legătură cu jocul Simpler Times, cred că oamenii au nevoie în ziua de azi de astfel de experiențe. Simpler Times este despre a fi prezent, despre a te relaxa și de a-ți explora propria personalitate. Toată acțiunea se întâmplă în camera personajului, pe nume Taina, și, prin interdiul muzicii și obiectelor din cameră, o să poți explora povestea Tainei”, a declarat Dragoș Matkovski.

Mai multe detalii despre acest joc puteți afla din clipul video de mai sus.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 11-10-2023 11:31