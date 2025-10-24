Ne riscăm viața prostește trecând „pe roșu”. Cifrele dramatice din București, în doar nouă luni. Campanie de interes public

24-10-2025 | 20:16
Culoarea roșie a semaforului nu mai reprezintă demult o barieră pentru cei care merg pe jos. În România, traversarea neregulamentară a devenit o obișnuință, mai ales dacă prin preajmă nu sunt polițiști.

Mădălina Stețco

O dovedesc cifrele negre privind accidentele grave în care sunt implicați pietoni. Doar în București au fost 65 în primele 9 luni ale anului, iar 8 oameni și-au pierdut viața.

Printre mașini, deși trecerea marcată este la câțiva pași distanță, sau chiar pe roșu, cu ochii în telefon, pietonii își pun zilnic viețile în pericol.

De cele mai multe ori, pietonii forțează trecerea exact în momentul în care culoarea semaforului se schimbă. În același timp, șoferii pot porni, pentru că la ei s-a făcut verde sau forțează și ei deplasarea.

În asemenea situații, cei de la volan fac manevre bruște, dar nu pot să evite întotdeauna impactul. Numai vineri, în București, în cadrul unei acțiuni de prevenție, polițiștii de la Rutieră au dat zeci de sancțiuni.

Citește și
avion prabusit vaslui
Accident aviatic în Vaslui. Pilotul, găsit mort de pompieri, după ce avionul său s-a prăbușit. Cine era la manșă

Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră București: „În municipiul București, indisciplina pietonală reprezintă principala cauză generatoare de accidente rutiere grave. Statisticile au demonstrat faptul că persoanele mai în vârstă sunt cele predispuse la implicarea în accidente de circulație, dat fiind faptul că reacțiile acestora sunt încetinite, dar și minorii, pentru că vorbim aici de o categorie vulnerabilă.”

Dacă traversați pe roșu sau prin loc nepermis, puteți să fiți amendați cu sume cuprinse între 400 și 600 de lei.

Doi copii mici s-au intoxicat după ce au mâncat fructe găsite în curte. Unul este în comă, ventilat mecanic

